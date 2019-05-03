130 инструкторов из США прибыли на Украину в рамках ротации для тренировки украинских военнослужащих
Американские военные инструкторы.
Источник изображения: © AP Photo / Shakh Aivazov
Киев. 2 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Церемония передачи полномочий между двумя подразделениями американской составляющей миссии JMTG-U прошла 2 мая в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им.гетмана Петра Сагайдачного (МЦМБ), сообщается на официальном сайте министерства обороны Украины в четверг.
"На замену военнослужащим 278-го бронекавалерийского полка Национальной гвардии США из штата Теннесси, которые находились на Львовщине с лета 2018 года, в Украину прибыли более 130 военных 2-й бригадной тактической группы "Страйк" 101-й воздушно-десантной (десантно-штурмовой) дивизии армии США. Срок ротации на территории Украины для американских военных составит 9 месяцев", - говорится в сообщении.
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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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1 комментарий
№1
morsikoff
03.05.2019 17:56
Помнится мне как долго и упорно такие же инструктора тренировали грузинских военных еще до 2008 года.
"Бежали храбрые грузины"(с)
Я бы еще добавил,что впереди грузин бежали их храбрые американские инструктора,побросав свою технику.
Кстати,американцы до сих пор просят вернуть им их военную технику,которую ВС России взяли как трофеи во время отражения агрессии Грузии и принуждению её к миру,или уже угомонились с этим вопросом?
"Бежали храбрые грузины"(с)
Я бы еще добавил,что впереди грузин бежали их храбрые американские инструктора,побросав свою технику.
Кстати,американцы до сих пор просят вернуть им их военную технику,которую ВС России взяли как трофеи во время отражения агрессии Грузии и принуждению её к миру,или уже угомонились с этим вопросом?
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