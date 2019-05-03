130 инструкторов из США прибыли на Украину в рамках ротации для тренировки украинских военнослужащих

№1

morsikoff 03.05.2019 17:56

Помнится мне как долго и упорно такие же инструктора тренировали грузинских военных еще до 2008 года.



"Бежали храбрые грузины"(с)

Я бы еще добавил,что впереди грузин бежали их храбрые американские инструктора,побросав свою технику.



Кстати,американцы до сих пор просят вернуть им их военную технику,которую ВС России взяли как трофеи во время отражения агрессии Грузии и принуждению её к миру,или уже угомонились с этим вопросом?