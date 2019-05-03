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03.05.2019
ТАСС

Подлодки "Старый Оскол" и "Краснодар" в конце 2020 года отправятся на плановый ремонт

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Старый Оскол
Подводная лодка "Старый Оскол" .
Источник изображения: © Руслан Шамуков/ТАСС

По информации источника, лодки отправят на "Адмиралтейские верфи", предприятие, где они были построены

ТАСС, 2 мая. Подводные лодки Черноморского флота "Старый Оскол" и "Краснодар" будут выполнять задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море до конца 2020 года, после чего встанут на плановый ремонт в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в кораблестроительной отрасли.

"Ожидается, что в конце 2020 года лодки встанут на плановый ремонт на "Адмиралтейские верфи" (г. Санкт-Петербург), на предприятие, где они были построены", - сказал собеседник агентства.

В апреле "Старый Оскол" и "Краснодар" вошли в состав российского соединения в Средиземноморье, где заменили однотипные субмарины "Великий Новгород" и "Колпино", которые несли боевую вахту у берегов Сирии. Каждые три месяца проводилась ротация их экипажей.

Ранее о том, что "Старый Оскол" пройдет ремонт на северо-западе России, сообщала пресс-служба Черноморского флота.

"Адмиралтейские верфи" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию) построили шесть подводных лодок проекта 636.3 для Черноморского флота. Субмарины "Ростов-на-Дону", "Великий Новгород", "Колпино", находясь в составе Средиземноморской эскадры, неоднократно наносили удары крылатыми ракетами комплекса "Калибр" по объектам террористов в Сирии.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Компании
Адмиралтейские верфи
ОСК
Проекты
2020-й год
636.3
877 Палтус
ЧФ
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