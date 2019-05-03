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03.05.2019
Интерфакс-АВН

Учение дежурных сил ПВО ЮВО по отражению массированного авиационного налета проведено в Армении

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Военные учения в Армении. Архивное фото
Военные учения в Армении. Архивное фото.
Источник изображения: © Sputnik

Ростов-на-Дону. 2 мая. ИНТЕРФАКС-ЮГ - В рамках проверки боеготовности подразделений российской военной базы Южного военного округа в Армении с дежурными силами по противовоздушной обороне (ПВО) проведено учение по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению авиационных ударов, сообщает пресс-служба ЮВО.

"По замыслу учения средствами радионаблюдения выявлен массовый подлет авиации к пунктам дислокации российского соединения ЮВО", - говорится в сообщении.

С применением радиолокационных станций, способных фиксировать воздушные объекты на высотах до 20 км и удалении до 300 км, боевые расчеты засекли и опознали скоростные воздушные цели.

После определения характеристик и принадлежности целей расчеты подразделений ПВО произвели их условное уничтожение с применением зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "С-300".

Кроме того, истребители Миг-29 отработали задачи перехвата и принуждения к посадке условно захваченного террористами воздушного судна.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Армения
Россия
Продукция
МиГ-29
С-300
Компании
Минoбороны РФ
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Военные учения
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