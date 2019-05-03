Бортовая инструкция Нила Армстронга и Базза Олдрина будет продана на аукционе Christie's

Как считают организаторы торгов, ее стоимость может достичь $9 млн

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Бортовая инструкция астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина, которой они руководствовались при высадке на Луну, будет продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Как подчеркивают представители Christie's, инструкция под названием Lunar Module Timeline Book (книга графика лунного модуля - с англ.) считается главным руководством астронавтов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), которым они пользовались при высадке на поверхность Луны и для последующего безопасного возвращения на Землю. На некоторых страницах есть следы лунной пыли, а на полях документа можно обнаружить порядка 150 пометок, сделанных лично Армстронгом и Олдрином.

Так, на 10-й странице книги находится пометка с координатами точки прилунения, которые Армстронг сделал сразу после того, как вышел на связь с центром управления полетами NASA и сообщил об удачной посадке: "Хьюстон, говорит База Спокойствия. Орел - сел". После этого астронавт спустился на поверхность Луны, произнеся ставшую легендарной фразу: "Это один маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества".

Стоимость бортовой инструкции на торгах, которые пройдут 18 июля этого года, может достичь $9 млн, подчеркивают организаторы. Торги состоятся в честь 50-й годовщины первой высадки человека на Луну.

Спускаемый аппарат американского корабля Apollo 11 совершил первую в истории посадку на Луну 20 июля 1969 года. На поверхность спутника Земли тогда высадились два астронавта: командир корабля Нил Армстронг и пилот лунного модуля Эдвин (Базз) Олдрин. Третий член экипажа, Майкл Коллинз, находился на окололунной орбите в командном модуле корабля.

В ходе последовавших пяти полетов были также совершены успешные высадки астронавтов на Луну, последняя из них - в 1972 году экипажем Apollo 17. Всего на Луне в рамках шести экспедиций побывали 12 астронавтов. На Землю было доставлено свыше 180 кг образцов лунного грунта. Завершающим аккордом программы Apollo стала стыковка советского корабля "Союз-19" и американского Apollo 18 17 июля 1975 года - первая в истории космонавтики международная стыковка.