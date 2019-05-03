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03.05.2019
WarSpot

Украина продаёт "Конус" туркам

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Источник изображения: warspot.ru

Турция будет производить украинские ствольные управляемые ракеты. Вчера, 1 мая, пресс-служба украинского госпредприятия "Спецтехноэкспорт" сообщила о том, что в рамках выставки IDEF'19, проходящей в эти дни в Стамбуле, подписан контракт с турецкой компанией Makina ve Kimya End?strisi Kurumu (MKEK).

В рамках контракта государственное Киевское конструкторское бюро (ГККБ) "Луч" поставит турецкой армии ствольные управляемые ракеты "Конус" калибра 120 мм, а также оборудование для их интеграции в турецкие танки. Кроме того, MKEK будут переданы технологии, которые позволят наладить производство ствольных ракет на территории Турции.

120-мм ствольная управляемая ракета "Конус".

Источник изображения: luch.kiev.ua

В "Спецтехноэкспорте" указывают, что рассчитывают с помощью турецкого производства выйти на ближневосточный и южноазиатский рынки. По словам директора "Спецтехноэкспорта" Владислава Бельбаса, преимуществом сотрудничества с MKEK будет возможность поставлять высокоточное оружие не только турецким вооружённым силам, но и увеличить присутствие украинской продукции на других рынках, которые эксплуатируют танки со 120-мм пушками и активно сотрудничают с турецким ОПК.

Управляемая ракета "Конус" разработана госпредприятием "ГККБ "Луч" для стрельбы из танковых пушек калибра НАТО (120 мм). Ракета способна поражать цели на расстоянии 5 км, что превышает дальность стрельбы обычными танковыми снарядами. Тандемная боевая часть ракеты способна пройти динамическую защиту танка и пробить свыше 700 мм брони.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Украина
Компании
MKEK
Луч КБ
Проекты
NATO
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