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03.05.2019
Интерфакс-АВН

Российские моряки на учениях спасли китайскую "аварийную" подлодку, а китайские моряки - российскую

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Спасательное судно "Игорь Белоусов"
Спасательное судно "Игорь Белоусов".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Моряки Тихоокеанского флота (ТОФ) и Военно-морских сил (ВМС) Китая на совместных учениях в Желтом море отработали спасение экипажей аварийных подлодок, сообщили в пресс-службе флота.

"Сегодня в соответствие с планом двустороннего российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие-2019" в акватории Желтого моря экипажи спасательных судов Тихоокеанского флота и ВМС НОАК отработали эпизод по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте", - сказали в пресс-службе.

По данным ТОФ, экипажи спасательных судов "Игорь Белоусов" и "Шандондао" совместно с морской авиацией обнаружили "аварийную" подводную лодку, залегшую на грунт на глубине около 70 метров.

"После обследования подводной лодки "Юаньчжэн" с помощью необитаемого подводного аппарата силы поисково-спасательного обеспечения Тихоокеанского флота эвакуировали личный состав с "аварийной" подлодки с помощью глубоководного спасательного аппарата "АС-40", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что аналогичную спасательную операцию провели китайские коллеги с экипажем российской подлодки "Комсомольск-на-Амуре".

"На кораблях условным раненым оказали первую медпомощь, а затем провели лечебную рекомпрессию и декомпрессию подводников", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, накануне в китайском порту Циндао стартовала морская часть российско-китайских учений "Морское взаимодействие - 2019".

Отряд боевых кораблей ТОФ в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг", больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц", корвета "Совершенный", спасательного судна "Игорь Белоусов" и среднего морского танкера "Иркут", прибывший в Циндао 29 апреля, в среду вышел в море для отработки совместных с ВМС Китая практических задач.

Морская часть учений пройдет с 1 по 4 мая.

В этом году в учениях, направленных на повышение уровня управления совместными действиями по обороне на море и призванном развивать способность флотов по совместному противодействию угрозам безопасности, с двух сторон задействованы 15 надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, 10 самолетов и вертолетов и подразделения морской пехоты.

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Страны
Китай
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Адмирал Трибуц
Игорь Белоусов
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