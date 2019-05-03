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03.05.2019
Интерфакс-АВН

Минобороны России опровергло информацию о гибели четырех военнослужащих в сирийской провинции Хама

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Сотрудники российской военной полиции на наблюдательном посту ООН на линии разграничения Сирии и Израиля на Голанских высотах, август 2018 года
Сотрудники российской военной полиции на наблюдательном посту ООН на линии разграничения Сирии и Израиля на Голанских высотах, август 2018 года.
Источник изображения: © Андрей Грязнов/ТАСС

Москва. 2 мая. ИНТЕРФАКС - За последнее время на территории Сирии не погиб ни один российский военнослужащий, информация о якобы гибели четверых военнослужащих в провинции Хама является фальшивкой, заявили в Минобороны РФ.

"В Минобороны России опровергли информацию, появившуюся в СМИ, о якобы гибели четверых российских военнослужащих в провинции Хама в результате обстрела, совершенного одной из группировок боевиков. За последнее время на территории Сирийской Арабской Республики не погиб ни один российский военнослужащий. Все представители Вооруженных Сил Российской Федерации, находящиеся в Сирии, живы и здоровы и выполняют поставленные перед ними задачи", - говорится в сообщении.

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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
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