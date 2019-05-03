США намерены до конца года провести испытания прототипов гиперзвукового оружия

Испытания двух прототипов гиперзвукового оружия пройдут в США до конца года. Об этом в среду, 1 мая, сообщило управление перспективных исследовательских программ министерства обороны США (DARPA).

"Мы намерены осуществить летные испытания обоих до конца календарного года", — цитирует ТАСС главу DARPA Стивена Уокера.

Он добавил, что сейчас идет гонка между двумя блоками с совершенно разными концепциями, но в Пентагоне считают, что это "преднамеренная избыточность", поскольку речь идет о технологиях, которые работают при температурах свыше 1500 градусов.

12 марта стало известно, что министерство обороны США планирует направить $2,6 млрд на разработку гиперзвукового оружия, которое противнику будет сложно обнаружить.

Еще $3,7 млрд американские военные хотят потратить на разработку беспилотных аппаратов, которые "повысят свободу маневрирования и летальность".