Пентагон назвал целью ядерного арсенала США сдерживание России

Ядерное оружие малой мощности необходимо США для того, чтобы сдерживать Россию, заявил помощник заместителя главы Пентагона Дэвид Трахтенберг.

Он подчеркнул, что снижать порог применения ядерного вооружения Вашингтон не намерен.

"Причина, по которой мы решили идти по пути маломощного ядерного оружия, в том, что делают русские, и это вызывает большую обеспокоенность", — заявил Трахтенберг в конгрессе.

Чиновник отметил, что Вашингтон не хочет допустить у потенциальных противников мыслей о наличии преимущества над США.

"Мы делаем это не для того, чтобы понизить свой порог применения ядерного (оружия), но для того, чтобы повысить порог в умах противника или потенциального противника", — сказал представитель Пентагона.

По его словам, Вашингтон уверен, что Россия придерживается доктрины "эскалация для деэскалации", подразумевающей ограниченное применение ядерного оружия во время войны с использованием обычного вооружения.

Тем не менее реальная военная доктрина РФ предполагает использование ядерного оружия только в случае реальной агрессии против России с использованием оружия массового поражения или агрессии, несущей опасность существованию страны, отмечает "РИА Новости".

При президенте Дональде Трампе США приняли ядерную доктрину, предусматривающую модернизацию ядерной триады страны, разработку и размещение ядерных зарядов малой мощности. Кроме того, Вашингтон по-прежнему не обязуется не применять ядерное оружие первым.

16 апреля американский дипломат заявил, что США верят в возможность победы в ядерной войне. Посол России в Вашингтона Анатолий Антонов назвал такие мысли опасными.