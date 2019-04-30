Войти
30.04.2019
ТАСС

Шойгу предложил начать консультации по программам Пентагона в лабораториях стран ШОС

355
0
+1
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

По словам министра обороны РФ, под контролем Пентагона, в том числе в некоторых странах ШОС, создан целый ряд диагностических лабораторий

БИШКЕК, 29 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил организовать консультации о последствиях медико-биологической деятельности лабораторий Пентагона на территории ряда стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом он заявил в понедельник, выступая на совещании министров обороны государств - членов ШОС.

"Хотел бы затронуть еще одну тревожную для нас тему. Она касается последствий активной медико-биологической деятельности американского военного ведомства в регионе", - сказал министр, предложив организовать "консультации по данному вопросу".

По словам Шойгу, "под контролем Пентагона, в том числе в некоторых странах ШОС, создан целый ряд диагностических лабораторий". "В них реализуются американские биологические программы военной направленности, внедрены программные комплексы, позволяющие дистанционно управлять ходом исследований патогенных микроорганизмов. Неслучаен и выбор мест размещения лабораторий - многие из них расположены на сопредельных с нами территориях, являясь постоянным источником биологической опасности", - отметил он.

Шойгу добавил, что такие действия прямо противоречат Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, а под гуманитарной завесой решаются задачи по созданию биологических поражающих средств.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Медицина
ШОС
Похожие новости
25.04.2018
Шойгу: инцидент с химоружием в сирийском городе Дума носил явно постановочный характер
11.04.2018
Организация против хаоса
07.11.2017
"Не волнуйтесь, Запад нас внимательно слушает"
22.12.2016
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
24.04.2014
Россия - не НАТО. Минобороны пересматривает отношения с Североатлантическим блоком
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.04 10:34
  • 1
В Роскосмосе назначили нового директора по науке и перспективным программам
  • 30.04 10:14
  • 6
Почему ставка на искусственный интеллект является преждевременной
  • 30.04 09:54
  • 2
Die Welt (Германия): Франция опережает Россию по военным расходам
  • 30.04 09:14
  • 1874
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.04 08:59
  • 25
ВМФ испытал особый способ посадки БПЛА на палубу кораблей
  • 30.04 08:15
  • 1
Шойгу высказался за активное развитие взаимодействие оборонных ведомств стран ШОС в целях обеспечения общей безопасности
  • 30.04 08:09
  • 7
Горбачев: Было бы здорово, если бы идея Трампа отказаться от ядерного оружия стала реальной политикой
  • 30.04 07:59
  • 4
F-35. Большая программа - большая экономия
  • 30.04 06:26
  • 1
Шойгу: РФ усиливает свои базы в Киргизии и Таджикистане для защиты от афганских боевиков
  • 30.04 06:03
  • 1
Эксперт назвал победой выпадение России из топ-5 стран по тратам на оборону
  • 30.04 05:32
  • 80
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 30.04 04:50
  • 9
Семейство авиадвигателей различного назначения будет разработано на базе двигателя для самолета МС-21 - ОДК
  • 30.04 00:13
  • 1
"Овод" для гордости: ВМФ модернизирует малые ракетные корабли
  • 30.04 00:06
  • 1
Минобороны запускает программу по реконструкции 106 своих аэродромов
  • 29.04 23:05
  • 1
Кризис на "Антонове" углубляется