Шойгу предложил начать консультации по программам Пентагона в лабораториях стран ШОС

По словам министра обороны РФ, под контролем Пентагона, в том числе в некоторых странах ШОС, создан целый ряд диагностических лабораторий

БИШКЕК, 29 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил организовать консультации о последствиях медико-биологической деятельности лабораторий Пентагона на территории ряда стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом он заявил в понедельник, выступая на совещании министров обороны государств - членов ШОС.

"Хотел бы затронуть еще одну тревожную для нас тему. Она касается последствий активной медико-биологической деятельности американского военного ведомства в регионе", - сказал министр, предложив организовать "консультации по данному вопросу".

По словам Шойгу, "под контролем Пентагона, в том числе в некоторых странах ШОС, создан целый ряд диагностических лабораторий". "В них реализуются американские биологические программы военной направленности, внедрены программные комплексы, позволяющие дистанционно управлять ходом исследований патогенных микроорганизмов. Неслучаен и выбор мест размещения лабораторий - многие из них расположены на сопредельных с нами территориях, являясь постоянным источником биологической опасности", - отметил он.

Шойгу добавил, что такие действия прямо противоречат Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, а под гуманитарной завесой решаются задачи по созданию биологических поражающих средств.