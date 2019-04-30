Шойгу предупреждает об опасности новой гонки наступательных вооружений после выхода США из ДРСМД

Бишкек. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности возвращает мир в гонку наступательных вооружений, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Идёт возврат к гонке наступательных вооружений, первым шагом на пути к которой стало решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал С.Шойгу, выступая в понедельник на совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

Министр также отметил, что в современном мире всё чаще делается ставка на силовое разрешение противоречий.

"Наши западные коллеги не могут смириться с тем, что эпоха однополярности безвозвратно уходит, и пытаются сдержать этот естественный процесс. Наносятся удары по системе ООН, происходит манипулирование международным правом", - сказал глава Минобороны РФ.

По его оценке, "выхолащиваются и разрушаются основополагающие международные механизмы в сфере нераспространения, в числе которых Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе".