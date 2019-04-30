Шойгу: на первый план в Сирии выходит возвращение беженцев и решение гуманитарных проблем

Бишкек. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Решение гуманитарных проблем, восстановление инфраструктуры и налаживание мирной жизни становится первоочередной задачей в Сирии, Россия приветствует действия партнёров по ШОС в этом направлении, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня международный терроризм остаётся глобальной угрозой. Безрассудная агрессивная политика Запада в ближневосточном регионе потребовала от нас решения задач по искоренению терроризма и нормализации обстановки. Удалось разгромить крупные бандформирования в Сирии, освободить ключевые населённые пункты. Запущен процесс политического урегулирования конфликта в республике", - сказал С.Шойгу в понедельник на совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в столице Киргизии.

По словам министра, "в условиях прекращения масштабных боевых действий первоочередной задачей становится решение гуманитарных проблем, восстановление инфраструктуры и налаживание мирной жизни".

"Приветствуем любые формы участия наших партнёров по ШОС в гуманитарном содействии сирийскому народу", - сказал С.Шойгу.

Он проинформировал партнёров по ШОС, что российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведено более двух тысяч гуманитарных акций, в ходе которых населению передано свыше трёх тысяч трёхсот тонн продуктов питания и предметов первой необходимости.

"Российскими врачами оказана медицинская помощь более ста пяти тысячам жителей страны", - сказал С.Шойгу, отметив, что некоторые страны ШОС также направили гуманитарные грузы в Сирию. Это - Казахстан, Китай, Белоруссия.

"Благодарны руководству этих государств за оказанную поддержку", - сказал министр.

Говоря о работе по возвращению сирийских беженцев к местам прежнего проживания, он сообщил, что в этих целях создан Межведомственный координационный штаб.