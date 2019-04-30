Wirtualna Polska (Польша): россияне наблюдают за военными базами в США и Польше. Здесь фотографировать не запрещено

В небе над Польшей и США летают самолеты-шпионы, однако, это не акт агрессии. Наоборот, наблюдательные полеты призваны предотвратить случайное развязывание войны, что приобретает особое значение на фоне напряженности, возникшей в отношениях между Россией и Западом. «Виртуальна Польска» рассказывает, как претворяется в жизнь проект «Открытое небо», а читатели комментируют и гадают, нападет ли Россия на НАТО.

Над Польшей летает российский разведывательный самолет Ан-30Б. Напичканная шпионской техникой машина получила задание с 23 до 27 апреля вести наблюдение за натовскими военными объектами. На ее борту находились представители польской стороны, следившие за работой россиян, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.

Еще интереснее выглядят полеты над США, куда Москва направила свой самый современный самолет авиационного наблюдения Ту-214ОН, который осмотрел тщательно охраняемые американские объекты (временной базой для него стал аэродром Национальной гвардии США в штате Миссури). Любопытно, что россияне пролетели, в частности, над базой Форт-Райли в Канзасе, где дислоцируется 1-я пехотная дивизия США. Часть бойцов этого подразделения находится сейчас в Польше с самоходными гаубицами "Паладин" и в рамках программы по укреплению восточного фланга НАТО, служащей ответом на исходящие с востока угрозы, проводит учения, используя боевые снаряды.

Россиян интересует даже "Зона 51"

В список исследованных российской разведкой точек попали несколько военных аэродромов и баз, в том числе такие важные в стратегическом плане места, как объекты, где расположены комплексы подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет (THAAD) в Техасе, исследовательский центр НАСА или институты, разнимающиеся разработкой ядерных вооружений.

Россияне посетили целый ряд пунктов, связанных с ядерным оружием, а также заинтересовались одним из двух складов химического оружия, где американцы занимаются в том числе утилизацией смертельно опасных веществ. В планы разведывательных полетов вошла также гора Шайенн, где находится командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Полеты показывают, что Москва и Вашингтон сумели разрешить споры, из-за которых не претворялся в жизнь Договор по открытому небу. В 1992 году члены НАТО и бывшей Организации Варшавского договора подписали документ, позволяющий совершать наблюдательные полеты, чтобы проследить за выполнением соглашений по вопросам разоружения. Облет военных объектов противника (неприятеля) позволяет избежать ошибок или недопонимания, которое может привести к кризису или даже развязыванию войны. В марте 2019 года российский самолет-разведчик Ту-154М появился в небе над знаменитой "Зоной 51" в Неваде, где, как гласят теории заговора, американцы изучают космический корабль пришельцев, якобы разбившийся в 1947 году в Розуэлле.

Украина попросила США о помощи

В рамках того же самого договора американские самолеты-шпионы летают над территорией России или Белоруссии. В декабре 2018 года Украина попросила США провести полет над Керченским проливом, который находится между Черным и Азовским морями.

Самолет американских ВВС вылетел из Киева и отправился в обозначенный район выяснить, что происходит с украинскими кораблями, которые захватили россияне, и проверить, не стягивает ли Москва силы, готовясь к более масштабному конфликту. В 2015 году самолеты-разведчики в рамках политики "открытого неба" подтвердили факт присутствия российских войск на востоке Украины, хотя Кремль все отрицал.

Договор, ратифицированный Польшей в 1995 году, определяет условия, на которых государства могут следить за перемещением войск или ситуацией вокруг важных стратегических объектов противоположной стороны. В частности, там указано, какое разрешение могут иметь снимки, а также говорится, что на борту самолета должны находиться наблюдатели из той страны, над территорией которой осуществляется полет. Это означает, что за действиями россиян, фотографирующих аэродромы и военные базы в нашей стране, следят поляки.

Комментарии читателей

Janek: Россия никогда не нападет на НАТО. Во-первых, у нее нет на это денег, во-вторых, в таком случае Альянс нанесет удар по россиянам практически со всех сторон. Скорее уж Китай нападет на Россию, ведь ему недостает жизненного пространства. Так что все эти провокационные полеты, самолеты-шпионы, ракетные установки в Калининградской области - просто показуха. Путин не дурак, выше головы он прыгать не станет.

maa vodka: Ты ошибаешься, в молодости Путин, может быть, дураком и не был, но теперь у него старческое слабоумие, которое по своим последствиям не лучше шизофрении. Правда, в истории СССР было несколько примеров того, как слишком разошедшиеся лидеры внезапно умирали.

logicznie mylcy: Я бы не стал недооценивать опасность, с Россией никогда неизвестно, что будет. Она постоянно раздумывает, как всадить нож в спину. В разведывательных полетах есть смысл, официально заявленные цели - это прикрытие, никто не знает, где установлена секретная фототехника. Включать ее умеет только пилот, а находящийся на борту представитель другого государства даже не заметит, когда он это сделает. На интересующие россиян объекты сразу же нацелят ракеты средней или большой дальности, мы узнаем о них, уже направляясь на встречу с апостолом Петром.

Fotograf: А что россиянам в Польше фотографировать? Ее уже и так фотографировали и Россия, и НАТО, и США и Украина (в нашей стране три миллиона украинцев, у половины из которых есть мобильный телефон), и Китай, и все остальные.

Kazik: Зачем столько эмоций? Понятно, что каждый хочет все знать, все летают.

Bud: А что будет, если Китай и Россия подпишут такой договор о взаимопомощи и создании союза? В столкновении с их сырьевым, промышленным и человеческим потенциалом нам не выстоять.

Ярослав Кочишевский (Jarosaw Kociszewski)

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