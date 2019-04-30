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30.04.2019
ТАСС

Российский боевой корабль вышел в район базы 6-го флота США на западе Средиземного моря

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БПК "Североморск"
БПК "Североморск".
Источник изображения: БПК "Североморск"Фото с сайта Минобороны РФ

Речь идет о большом противолодочном корабле Северного флота "Североморск"

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль Северного флота "Североморск" вышел через Тунисский пролив в западную часть Средиземного моря по пути в пункт постоянного базированиия. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе флота.

Тунисский или Сицилийский пролив расположен между Сицилией и Тунисом и условно отделяет восточную часть Средиземного моря от западной. База 6-го флота ВМС США находится в Неаполе, выход из Тунисского пролива расположен на его траверзе. В зону ответственности 6-го флота входит Средиземное море и часть Атлантики за проливом Гибралтар.

"Большой противолодочный корабля Северного флота "Североморск", выполняющих задачи дальнего похода совершил переход через Тунисский пролив в западную часть Средиземного моря", - сказали в пресс-службе, добавив, что "в Средиземном море экипаж российского корабля действует в соответствии с планом дальнего похода".

До прохода пролива экипаж российского корабля провел противолодочные учение с применением палубного вертолета Ка-27ПЛ. Перед этим российский корабль совершил кратковременный заход на Кипр для пополнения запасов пресной воды и топлива, уточнили на флоте.

В пресс-службе отметили, что с момента выхода из Севастополя, где была восстановлена техническая готовность корабля, "Североморск" прошел уже более 8 тыс. морских миль. Всего с начала дальнего похода (5 июля 2018 года корабль покинул базу Северного флота Североморск) он преодолел расстояние свыше 30 тыс. морских миль. Корабль, в частности, посетил порты Алжир, Виктория, Пемба, Анциранана и Джибути, принял участие в международных российско-пакистанских учениях по противопиратской деятельности "Аравийский муссон-2018".

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