Минобороны опубликовало карту салютов 9 Мая по всей России

Министерство обороны России представило мультимедийный проект parad2019.mil.ru, рассказывающий о праздновании 74-й годовщины Победы в 2019 году.

Так, на сайте можно узнать о прохождении пеших и механизированных колонн на Красной площади, а также порядок прохода личного состава и военной техники на парадах в 29 городах России. В одном из разделов проекта представлена карта артиллерийских салютов, которые организуют по всей стране.

Так, салюты пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Смоленске, Калининграде, Туле, Воронеже, Волгограде, Керчи, Ставрополе, Севастополе, Симферополе, Владикавказе, Ростове-на-Дону, Мурманске, Астрахани, Североморске, Самаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Белогорске, Улан-Удэ, Хабаровске, Чите, Уссурийске, Южно-Сахалинске, Владивостоке. В частности, в российской столице салюты прогремят в 13 точках, сообщает телеканал "360".

Как пишет "Федеральное агентство новостей", также на сайте доступны фотографии с парада, который прошел на Красной площади в Москве в 1945 году.

Генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади состоится 7 мая в 10:00 мск.