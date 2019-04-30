Хуаньцю шибао (Китай): США отправили два авианосца, чтобы напугать Россию, а она пригрозила превратить их в живые мишени

Недавно Джон Хантсман заявил, что Россия должна прекратить «дестабилизирующие действия по всему миру», если она хочет сблизиться с США. Специалист по вопросам морского права Фуданьского университета Ян Чжэнь в интервью газете «Хуаньцю» сказал, что на самом деле США окружили Россию со всех сторон, американские войска представляют угрозу безопасности России. Выходит, что Россия всего лишь защищается?

"Это внешняя политика с применением 200-тысячетонных авианосцев". Две американские авианосные группы, редко появляющиеся в Средиземном море, представляют для России явную угрозу. По словам посла США в России Джона Хантсмана, появление авианосцев должно было донести до России следующую мысль: если она хочет смягчить отношения с США, то должна прекратить "дестабилизирующие действия по всему миру". Эти слова сильно разозлили Москву и один из российских депутатов заявил, что современное оружие делает из американских авианосцев "живые мишени".

Появление авианосцев в Средиземном море

25 апреля на американском сайте "Нэви таймс" было опубликовано сообщение о том, что ударная группа во главе с авианосцем "Стеннис" прошла через Суэцкий канал и вышла в Средиземное море, где соединилась с ударной группой авианосца "Линкольн" для проведения совместных учений. В сообщении говорилось, что соединение ударных групп авианосцев "Стеннис" и "Линкольн" означает, что в восточной части Средиземного моря находится 130 боевых самолетов, десять боевых кораблей, 9 тысяч моряков и солдат морской пехоты. Шестой флот заявил, что 23 апреля авианосцы начали совместные маневры, чтобы при помощи европейских союзников и партнеров согласовать действия палубных самолетов и надводных кораблей для повышения уровня их боевой подготовки.

Последние 20 лет американские авианосные ударные группы редко появлялись в Средиземном море в таком количестве. В прошлый раз это произошло в июне 2016 года, в маневрах тогда были задействованы авианосцы "Трумэн" и "Эйзенхауэр", а до этого, в 2003 году во время войны в Ираке, когда палубные самолеты с авианосцев "Трумэн" и "Рузвельт", находившихся в восточной части Средиземного моря, бомбили Ирак.

Внешняя политика с применением 200-тысячетонных авианосцев

В сообщении "Нэви таймс" говорится, что нахождение в Средиземном море сразу двух авианосцев - случайное стечение обстоятельств. Однако очевидно, что США подняли очень много шума из-за этого "совпадения". Командующая шестым флотом США Лиза Франкетти заявила, что для ударных групп этих двух авианосцев представилась редкая возможность провести совместные учения. Она также сказала, что "США придерживаются обязательств по поддержанию стабильности и безопасности в регионе". Командующий ВМС США в Европе и Африке Джеймс Фогго заявил, что "в условиях ведения боевых действий одна авианосная группа может обеспечить подвижность и гибкость, а две авианосные группы вместе с морскими силами союзников представляют небывалую опасность одностороннего вторжения". В сообщении говорится, что соединение двух авианосных групп возможно произошло из-за напряженной обстановки между Россией и Украиной в Черном море, которое находится недалеко от Средиземного. НАТО как раз недавно завершило совместные учения "Морской щит - 2019" в Черном море.

Джон Хантсман напрямую заявил российской стороне, что присутствие в Средиземном море двух авианосных групп означает ведение "внешней политики с применением 200-тысячетонных авианосцев" и, если Россия хочет смягчить отношения с США, она должна прекратить "дестабилизирующие действия по всему миру. 25 апреля газета "Взгляд" отметила, что таким образом США подвергают Россию небывалой опасности.

"Не грози России кулаком"

Угроза, о которой заявил Джон Хантсман вызвала у россиян сильное недовольство. Источник из МИД России отметил, что страна озадачена и огорчена такими действиями, "создается впечатление, что Хантсман забыл, что сам является дипломатом, и решил пригрозить России кулаком". Он также сказал, что "на любую угрозу найдется ответ, мы можем превратить хваленые сто тысячетонные авианосцы Хантсмана в груду металлолома и отправить на дне морское. Американскому послу нет смысла разговаривать с Россией в таком тоне, это только демонстрирует его невежество по отношению к этой стране". Румынский военный эксперт Валентин Василеску также заявил, что американскому флоту не удастся блокировать Россию, так как американская армия не обладает необходимыми возможностями.

Бывший командующий Северным флотом России Вячеслав Попов сказал, что присутствие американских авианосцев в Средиземном море не в состоянии изменить внешнюю политику России, так как за ними пристально наблюдают российские атомные подводные лодки. "В районе, где появились американские авианосцы, могут появиться и российские атомные подлодки, оснащенные соответствующим вооружением. У России имеется все необходимое вооружение, чтобы противостоять американским авианосцам". Российский депутат Александр Шерин отметил, что Джону Хантсману не мешало бы ознакомиться с количеством российских атомных подводных лодок. Пока американский посол высказывал свои угрозы эти подлодки уже подошли к авианосцам и могут отправить их на дно.

25 апреля специалист по вопросам морского права Фуданьского университета Ян Чжэнь заявил в интервью газете "Хуаньцю таймс", что боевой радиус американской авианосной ударной группы может составлять тысячу километров, она представляет собой группу, способную вести нападение и защиту на море. Учения в важной с геополитической точки зрения в акватории Средиземного моря с участием двух авианосцев - причина страха крупных государств региона и военная угроза для малых государств региона. Судя по направлению движения в Средиземном море, американские авианосные ударные группы могут послать самолеты как на север, в Черное море, чтобы усилить угрозу, которую НАТО представляет для российских границ, так и на восток, для нанесения воздушного удара по Сирии, который скажется на преимущественном положении российско-сирийских сил. Кроме того, "Стеннис" может направиться в Персидский залив, чтобы угрожать Ирану и показать преимущество американских сил на Ближнем Востоке.

Син Бинхэ, Лю Юйчэн, Лю Юйпэн

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