Die Welt (Германия): Франция опережает Россию по военным расходам

Мировые расходы на вооружение в 2018 году достигли рекордной цифры. Страны инвестировали в военную сферу 1635 миллиардов евро, уточняет немецкая «Вельт». Кто же потратил на оружие больше всех? Традиционно в милитаризации обвиняют Россию, но, как выяснили исследователи, Кремль, напротив, сокращает военные расходы — в отличие от Франции и, конечно, США.

Мировые расходы на вооружение в 2018 году достигли рекордной цифры. Страны инвестировали в военную сферу 1635 миллиардов евро.

Больше всего средств потратили США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. Германия занимает в этом списке восьмое место.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (СИИПМ), это самый высокий показатель с 1988 года. По сравнению с 2017 годом цифра выросла на 2,6%.

По всему миру страны снова увеличили расходы на вооружение - на 1,822 триллиона долларов, или на 2,6%, по сравнению с предыдущим годом. За этими масштабными вложениями, о которых сообщает шведский исследовательский институт СИИМП (SIPRI), стоят особые события. Так, США во главе с президентом Дональдом Трампом впервые с 2011 года увеличили на 4,6% военный бюджет, в 2018 году составивший 649 миллиардов долларов.

Второе место в мировом рейтинге военных расходов неизменно занимает Китай, который ориентировочно вложил в вооружение 250 миллиардов долларов, что на 5% больше, чем прежде. Франция опередила Россию и переместилась на пятое место, инвестировав в военную сферу 63,8 миллиарда долларов в прошлом году.

При этом Франция несколько сократила военные расходы (на 1,5%). Однако Кремль урезал военное финансирование еще сильнее (на 3,5%). В результате Россия опустилась с четвертого на шестое место, потратив на вооружение 61,4 миллиарда долларов. Впервые с 2006 года Россия не вошла в пятерку государств с крупнейшими военными бюджетами, пишут шведские аналитики. На четвертом месте - Индия, а третье неизменно занимает Саудовская Аравия. Германия, потратив 49,5 миллиардов долларов на военное дело, поднялась с девятого на восьмое место.

Исследователи проблем мира в данном рейтинге сравнивают лишь величину военных бюджетов, не рассматривая суммы с точки зрения зависимости от закупок и аппарата управления. Так, Саудовская Аравия, имея третий по величине военный бюджет в мире, почти все свое оружие импортирует.

Кроме того, имеются существенные различия в том, как общество и политическое руководство оценивают наращивание вооружений. В то время как Франция скорее гордится ростом экспорта оружия, в Германии политики требуют его дальнейшего сокращения. Вот почему французы относят немцев к категории ненадежных партнеров для совместных европейских проектов в области вооружений. При этом военная конъюнктура снова набирает обороты.

Военные расходы Китая растут 24-й год подряд

Шведские исследователи отмечают явные признаки дальнейшего наращивания вооружений. Например, мировые военные расходы увеличились на 76% относительно показателя 1988 года - самого низкого с момента окончания холодной войны. В прошлом году был достигнут новый мировой рекорд по военным расходам после окончания крупного конфликта между Западом и Востоком несколько десятилетий назад.

Однако абсолютные цифры с многомиллиардными бюджетами можно рассматривать и в зависимости от экономической мощи стран. И здесь обнаруживаются удивительные вещи. Так, в 2018 году мировые расходы на вооружение в отношении к экономической мощи незначительно снизились. В прошедшем году разница составила 2,1% мирового ВВП (еще год назад - 2,2%). Но, поскольку затраты на вооружение в 2018 году выросли гораздо значительнее по сравнению с населением мира (плюс 1,1%), по данным расчетов, на военные цели было выделено 239 долларов на душу населения (в предыдущем году - 230 долларов).

Исследователи СИИМП установили, что военные расходы Китая растут вот уже 24-й год подряд. Это также является результатом экономической мощи страны. Однако если экономика КНР перестанет расти с такой скоростью, торможение возникнет и в военной сфере. Так, увеличение военного бюджета в 2018 году на 5% - самый низкий показатель за последние два десятилетия. В Поднебесной, по оценкам СИИМП, на военное дело отводится 1,9% ВВП.

В США эта цифра составляет по крайней мере 3,2%, во Франции - 2,3, в России - 3,9, а в Германии - всего 1,2%. Сравнительно небольшие военные расходы Германии относительно ее экономической мощи то и дело становятся объектом критики, в частности, со стороны президента США Дональда Трампа, утверждающего, что Германия не выполняет поставленную НАТО цель - выделять на военные нужды 2% ВВП.

В новом исследовании СИИМП интерес вызывает и долгосрочное наблюдение за военными расходами. Например, в 2018 году при Трампе вырос оборонный бюджет США. В действительности военные расходы увеличились впервые за последние семь лет. В течение десятилетия с 2009 по 2018 год все 15 государств с крупнейшими военными бюджетами увеличили расходы на вооружение - за исключением США, Великобритании и Италии, которые ранее инвестировали в оружие больше, чем сейчас.

За последнее десятилетие самым высоким ростом расходов на вооружение отличились Китай (плюс 83%) и Турция (65%). В категорию стран с низким ростом военных расходов (менее 10%) в долгосрочном сравнении попали Франция, Германия и Япония.

В исследовании говорится, что, несмотря на рост военных бюджетов, мировая доля расходов на вооружение в отношении к экономической мощи государств в последние десять лет снизилась. В отношении к ВВП доля военных расходов в прошедшем году упала на 0,5% по сравнению с 2009 годом. Отмечается, что примерно две три стран инвестировали в военную сферу менее 2% ВВП. С точки зрения экономической мощи лидирует Саудовская Аравия с 8,8%, а на последнем месте находится Гаити с показателем в 0,01%.

Герхард Хегманн (Gerhard Heggman)

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