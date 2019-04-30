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30.04.2019
Военно-промышленный курьер

Япония намерена вдвое увеличить дальность своих береговых ракетных комплексов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство обороны Японии намерено вдвое повысить дальность имеющихся сейчас у вооруженных сил страны ракет класса "земля – корабль", доведя ее до 400 км.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на  газету Sankei Shimbun, такая мера предпринимается для того, чтобы усилить контроль над стратегически важными проливами в Восточно-Китайском море.

Мобильные ракеты класса "земля – корабль" производства корпорации Mitsubishi Heavy Industries поступили в вооруженные силы Японии в 2012 году, их дальность - примерно 200 км. В настоящее время они размещены на острове Амамиосима в Восточно-Китайском море, в будущем году их развернут в этом районе еще и на острове Мияко.

После повышения дальности до 400 км такими ракетами предполагается в 2022 году оснастить патрульные самолеты ВМС страны. В 2023 году в наземном варианте их на постоянной основе развернут на острове Мияко.

Такая мера, отмечает газета, позволит взять под постоянный контроль все проливы в этой зоне вплоть до острова Тайвань. Ими регулярно пользуются корабли ВМС Китая для того, чтобы выйти из прибрежной зоны в открытые воды Тихого океана. Повышение дальности ракет усилит также контроль Токио над необитаемыми островами Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, на которые претендует Пекин.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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