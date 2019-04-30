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30.04.2019
Военное обозрение

О положении дел с наличием МТО ВМФ за пределами РФ и сроках постройки фрегатов

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На финальной стадии находятся заводские ходовые испытания фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов"("Адмирал Касатонов"). Это фрегат так называемого "адмиральского проекта", представленного на данный момент в строю ВМФ РФ единственным сторожевым кораблём дальней морской зоны "Адмирал Горшков".

Источник изображения: topwar.ru

Планируется, что "Адмирал Касатонов" войдёт в состав Военно-морского флота России до конца текущего года – ровно через 10 лет после закладки. Для справки: "Адмирал Горшков" строился больше 12 лет, войдя в состав флота летом прошлого года.

При этом последующие серийные фрегаты проекта 22350, как утверждается, будут построены за более короткие сроки. Так, прогнозы по вводу в строй заложенных на днях фрегатов "Адмирал Чичагов" и "Адмирал Амелько" - 6 лет. Их ожидают увидеть на боевом дежурстве в 2025 году.

Сроки строительства новейших российских фрегатов – известная проблема. Однако есть и ещё одна проблема – связана она с применением сторожевиков дальней морской зоны. И проблема эта – количество пунктов материально-технического обеспечения ВМФ РФ за рубежом. На сегодняшний день фактически единственным "официальным" флотским пунктом МТО за пределами России остаётся Тартус. С таким положением дел трудно говорить об уверенном присутствии надводных кораблей нашего флота в Мировом океане.

При учёте того, что американские "друзья" практически постоянно оказывают давление на своих "партнёров" даже в плане предоставления возможности пополнения запасов воды и продовольствия экипажам российских военных кораблей, ситуация не выглядит безоблачной. Известны случаи, когда давление оказывалось на власти Вьетнама, Испании с целью "недопущения" обслуживания российских боевых кораблей. В случае с Испанией речь идёт о дальнем походе авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" - к берегам Сирии.

В такой ситуации помогает исключительно дипломатия, в том числе и военная. Выстраивание тёплых и тесных отношений с Кубой и Венесуэлой в Карибском регионе, с Вьетнамом и Филиппинами в регионе Юго-Восточной Азии позволяет подготовить платформу если не для создания пунктов МТО ВМФ РФ в этих странах, то хотя бы для гарантированного и беспрепятственного пополнения запасов российскими военными кораблями.

Если Россия всерьёз намеревается грозить тем же Штатам гиперзвуковыми "Цирконами", то без постоянного военно-морского присутствия в Атлантике не обойтись. А постоянное военно-морское присутствие такого характера невозможно без точек техобслуживания кораблей и упомянутых пунктов пополнения запасов, даже если число фрегатов "адмиральского проекта" будет расти быстрыми темпами.

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Страны
Венесуэла
Вьетнам
Испания
Куба
Россия
Сирия
США
Филиппины
Продукция
Адмирал Горшков
Адмирал Кузнецов
Проекты
1143 Кречет
22350
ГЗЛА
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