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30.04.2019
ЦАМТО

Рособоронэкспорт обсудит перспективные проекты в области ВТС на выставке IDEF 2019 в Турции

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Александр Михеев
Генеральный директор ОАО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев на 52-м Международном парижском авиасалоне Paris Air Show-2017 в Ле Бурже, 19 июня.
Источник изображения: Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 29 апреля. АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) представит бестселлеры и перспективные новинки российской военной промышленности на Международной выставке оборонной промышленности IDEF 2019, которая пройдет в Стамбуле с 30 апреля по 3 мая.

"Военно-техническое сотрудничество России и Турции демонстрирует положительную динамику. Благодаря плотному и конструктивному диалогу между политическим руководством наших стран и деловым контактам Рособоронэкспорта с представителями турецких силовых ведомств мы успешно преодолеваем попытки вмешаться в наши отношения со стороны конкурентов, – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – У нас есть ряд совместных проектов по разработке перспективных авиационных и вертолетных комплексов, комплектующих к бронетанковой технике, послепродажному обслуживанию поставленного вооружения. Кроме того, Турция проявляет интерес к новейшим российским боевым модулям, средствам ПВО различной дальности, а также к противотанковым комплексам".

Тематическая направленность выставки: военное оборудование для сухопутных войск, ВМС, ВВС, технологии защиты, космические технологии, бортовые системы, вертолеты, корабли, электронное оборудование, системы безопасности, оборудование и системы транспортировки и логистики.

"Турция – один из ключевых партнеров Ростеха и России. Уровень двусторонних отношений, в том числе и в сфере промышленности, динамично растет. В настоящий момент мы обсуждаем с турецкими партнерами реализацию ряда важнейших проектов как в сфере военно-технического сотрудничества, так и в гражданской промышленности, – отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. – Безусловно, мы готовы к различным форматам технологического сотрудничества, в том числе и в таких наукоемких сферах, как авиакосмическая отрасль, вертолетостроение, энергетика".

Рособоронэкспорт выступает организатором единой российской экспозиции на IDEF 2019, в рамках которой более 10 компаний оборонного комплекса страны представят свыше 450 образцов вооружения и военной техники. Среди экспонентов будут представлены, в том числе, Концерн ВКО "Алмаз-Антей", холдинг "Швабе" и АО "НПК "Техмаш".

На стенде Рособоронэкспорта (232, павильон 2) иностранные заказчики смогут ознакомиться более чем с 300 образцами наиболее перспективной в Турции и ближневосточном регионе продукции, в том числе c новинками экспортного каталога: автоматами Калашникова новейшей "двухсотой" серии, 30-мм дистанционно-управляемым боевым модулем 32В01, зенитным ракетным комплексом "Викинг" и 76,2-мм автоматической артиллерийской установкой АК-176МА.

В виде макетов компания покажет на выставке бронетранспортер БТ-3Ф, автомобиль семейства "Тайфун-К" КАМАЗ-53949, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 и десантный катер на воздушной подушке проекта 12061Э "Мурена-Э".

В рамках мероприятия ожидаются многочисленные встречи и переговоры с представителями турецких вооруженных сил и иных силовых структур страны, а также с партнерами из других государств региона. На них Рособоронэкспорт планирует обсудить ход исполнения текущих контрактных обязательств и перспективные проекты в области военно-технического сотрудничества.

"IDEF входит в десятку крупнейших мировых выставок оборонной промышленности. Мероприятие дает отличную возможность изучить тенденции и направления развития мирового оружейного рынка, а иностранным заказчикам – ознакомиться с лучшими образцами российского вооружения, известного своими безупречными боевыми качествами", – добавил Александр Михеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
АК-176
АК-74 "Калашников"
БТ-3Ф
КамАЗ-53949
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