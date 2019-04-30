Рособоронэкспорт: Калининградская область имеет огромный потенциал по экспортоориентированному производству

ЦАМТО, 29 апреля. Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) Александр Михеев 26 апреля посетил АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калининградской области.

В ходе визита глава компании провел встречи с губернатором области Антоном Алихановым, генеральным директором завода "Янтарь" Эдуардом Ефимовым и делегацией Министерства обороны Республики Индии во главе с секретарем обороны министерства Санджаем Митрой.

В ходе рабочей встречи губернатор Калининградской области и глава Рособоронэкспорта обсудили роль предприятий региона в системе военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами и возможные направления роста объема поставок продукции, производимой в области.

"Рособоронэкспорт видит у Прибалтийского завода "Янтарь" огромный потенциал для разработки и производства высокотехнологичной продукции, поставляемой по линии военно-технического сотрудничества. На его мощностях уже произведено экспортной техники на сумму более 1 млрд. долларов США, и сегодня завод приступил к исполнению одного из крупнейших контрактов в интересах ВМС Индии. Здесь имеются все компетенции для постройки большинства российских кораблей основных классов, и кроме того, в ближайшее время начнется строительство двух больших десантных кораблей типа Иван Грен для ВМФ России, которые также востребованы на мировом рынке", – заявил Александр Михеев.

Александр Михеев обсудил с губернатором области Антоном Алихановым и руководителем завода "Янтарь" загрузку предприятия. 23 апреля 2019 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о скором начале строительства на заводе двух больших десантных кораблей. Глава Рособоронэкспорта отметил, что полученный в ходе работы опыт и имеющаяся производственная база будут крайне полезны при выполнении экспортных контрактов на строительство подобных кораблей.

"Готовность предприятий Калининградской области выполнять крупные заказы на производство современной высокотехнологичной продукции – показатель высокого промышленного потенциала нашего региона. Нам есть куда развиваться дальше, и мы четко видим точки роста, многие из которых находятся в оборонной сфере. Рад, что области сегодня доверяют исполнение стратегически важных для страны контрактов как по гособоронзаказу, так и по линии Рособоронэкспорта", – заявил Антон Алиханов.

Сегодня ключевым проектом для Калининградской области в сфере военно-технического сотрудничества является строительство для Военно-морских сил Индии фрегатов проекта 11356 по контракту Рособоронэкспорта, а также участие специалистов завода "Янтарь" в оказании содействия в строительстве аналогичных кораблей на верфи Goa Shipyard Ltd в Индии. Подготовка к выполнению контракта стала одной из основных тем встречи. Ранее завод уже изготовил фрегаты проекта 11356 для индийской стороны.

В рамках посещения завода "Янтарь" индийская делегация осмотрела производственные цеха и готовые корпуса будущих боевых кораблей. Партнеры на месте ознакомились с применяемыми на заводе технологиями и отметили, что российская сторона должна приложить все усилия для того, чтобы четко выполнять принятые на себя обязательства.

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