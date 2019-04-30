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30.04.2019
ЦАМТО

МНО Польши заключило контракт на поставку вертолетов AW-101

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Источник изображения: Фото: gov.pl

ЦАМТО, 29 апреля. Группа Leonardo 26 апреля объявила о подписании контракта на поставку МНО Польши через польское подразделение PZL-Swidnik четырех морских многоцелевых вертолетов AW-101 для ВМС страны.

Соглашение также включает интегрированный пакет материального обеспечения, обслуживание техники и обучение личного состава. Стоимость контракта составляет около 380 млн. евро (1,65 млрд. злотых).

PZL-Swidnik выступит в качестве генерального подрядчика и будет нести ответственность за выполнение всего контракта. Ожидается, что поставки будут завершены к 2022 году.

МНО Польши заказало вертолеты AW-101 для замены устаревших Ми-14 советской разработки.

Как заявлено, заказанные для ВМС Польши AW-101 будут применяться для обеспечения национальной безопасности страны в Балтийском море, а также в операциях НАТО. Они будут использоваться, в том числе, для проведения поисково-спасательных операций в сложных метеоусловиях условиях. AW-101 уже эксплуатируется рядом стран НАТО.

Для дальнейшей консолидации своего присутствия в Польше Leonardo также создает новое юридическое лицо со штаб-квартирой в Варшаве. Leonardo Poland будет продвигать весь спектр продуктов компании в стране и обеспечит их поддержку.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2017 года Инспекторат вооружений МНО Польши возобновил ранее прекращенный проект, направив трем потенциальным претендентам приглашения принять участие в конкурсе на поставку вертолетов для проведения поисково-спасательных операций в боевых условиях в интересах ССО и вертолетов противолодочной борьбы. Вертолеты противолодочной борьбы также должны быть оснащены дополнительным медицинским оборудованием, которое позволит им проводить поисково-спасательные операции в боевых условиях.

Приглашения получили консорциум авиастроительного завода PZL Mielec и корпорации Sikorsky Aircraft; PZL-Swidnik и консорциум в составе Airbus Helicopters и Heli Invest Sp. z o.o. Services S.K.A.

В общей сложности планировалось закупить 16 вертолетов, включая восемь, способных осуществлять поисково-спасательные операции в боевых условиях для ССО и 8 противолодочных вертолетов, которые также могут применяться для поисково-спасательных операций на море.

Позднее тендер был разбит на два отдельных, а количество закупаемых противолодочных вертолетов сократилось до четырех. Претендентами на поставку противолодочных вертолетов оставались Airbus Helicopters и Leonardo, но в конце 2018 года Airbus приняла решение отказаться от участия в конкурсе.

Таким образом, Leonardo осталась единственным претендентом на поставку. 8 апреля 2019 года Leonardo объявила о подписании ее британской дочерней компанией Leonardo MW Ltd с Министерством национальной обороны Польши сопутствующего продаже AW-101 офсетного соглашения на сумму 395,8 млн. польских злотых (около 90 млн. евро).

По имеющейся информации, в настоящее время в составе ВМС Польши эксплуатируются 6 вертолетов Ми-14 (два в поисково-спасательной версии и четыре в противолодочной).

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Страны
Великобритания
Польша
Продукция
AW-101
Ми-14
Компании
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Airbus Helicopters
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