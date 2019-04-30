Более 8 тыс. ед. военной техники гвардейской танковой армии ЗВО пройдут техническое обслуживание

ЦАМТО, 29 апреля. В гвардейской танковой армии Западного военного округа завершается перевод вооружения и военной техники на летний период эксплуатации.

Всего будет обслужено более 8 тыс. ед. вооружения и военной техники и специального транспорта, включая машины оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, технику связи и управления, артиллерийские установки и РСЗО "Град", автомобили материально-технического обеспечения.

Во всех воинских частях и соединениях функционируют специализированные посты технического обслуживания.

В соответствии с планом проводятся все виды регламентного обслуживания бронетанковой и автомобильной техники, а также специального транспорта. Организованы занятия с личным составом по вопросам эксплуатации техники в летних условиях, а также при аномально высоких температурах. Всего будет проведено более 45 регламентных операций с использованием различных смазок, масел и технических жидкостей.

После завершения регламентных работ специально созданная комиссия штаба ЗВО проведет проверку соединений и воинских частей танковой армии на готовность к эксплуатации техники в летний период, сообщает пресс-служба Западного военного округа.