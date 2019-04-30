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30.04.2019
ТАСС

В День Победы по Красной площади пройдут свыше 130 единиц военной техники

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Источник изображения: © Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

В воздушной части парада примут участие более 70 летательных аппаратов

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Минобороны представило порядок прохождения механизированной колонны и пролета самолетов и вертолетов, которые примут участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая.

"По Красной площади пройдут свыше 130 единиц колесной и гусеничной техники, воздушная часть парада будет представлена 74 летательными аппаратами", - говорится в распространенном в понедельник сообщении военного ведомства.

В Минобороны уточнили, что возглавит механизированную колонну, по уже сложившейся традиции, бронетанковый символ Победы - танк Т-34-85. Вслед за ним по главной площади страны проследуют автомобили "Тигр-М", в том числе с боевым модулем "Арбалет", "Тигры" с противотанковым комплексом "Корнет-Д", а также автомобили "Тайфун-К". БТР-82А, который проследует за "Тайфунами", предварит въезд на Красную площадь новейшей гусеничной бронетехники - боевых машин пехоты "Курганец" и БМП-3, танков "Армата" и боевых машин поддержки танков.

Техника войск ПВО будет представлена зенитными ракетными комплексами "Тор-М2" и "Бук-М2", зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" и пусковыми установками зенитной ракетной системы С-400. Кроме того, зрители увидят модернизированные танки Т-72Б3, новую бронетехнику Воздушно-десантных войск - боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ, самоходные артиллерийские установки "Мста-С", самоходные пусковые установки ракетного комплекса "Искандер-М", реактивные системы залпового огня "Смерч", бронетранспортеры "Бумеранг" и автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса стратегического назначения "Ярс". Жители и гости столицы увидят и другую военную технику, в том числе военной полиции Вооруженных сил РФ "Тайфун-У" и "Тайфун-К" и Федеральной службы войск национальной гвардии (в общей сложности 10 машин "Тигр", "Патруль" и "Урал").

После прохождения механизированной колонны в небе над Красной площадью, если позволит погода, пролетит авиация Воздушно-космических сил (ВКС). Начнется воздушная часть парада с появления над главной площадью страны четырех групп вертолетов (Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24). Вслед за ними, сменяя друг друга, пролетят 12 групп самолетов всех родов авиации ВКС: стратегический ракетоносец "Белый лебедь" Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3, сымитируют заправку в воздухе самолет-заправщик Ил-78 и стратегический ракетоносец Ту-95МС, группами пролетят три "стратега" Ту-95МС, истребители МиГ-29СМТ, МиГ-29, Су-35С, Су-30СМ, истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31, бомбардировщики Су-24М и Су-34. Завершат воздушную часть парада штурмовики Су-25.

Общая численность личного состава, задействованного в военном параде на Красной площади, превысит 13600 военнослужащих.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
9А52-2 Смерч
Tор-М2
Арбалет РЛК
Армата
БМД-4
БМП-3
БТР-82
БТР-82А
БТР-МДМ Ракушка-М
Бук-М2
Бумеранг
Ил-78
Искандер
Ка-52
Корнет
Ми-24
Ми-26
Ми-28Н
Ми-8
МиГ-29
МиГ-29СМТ
МиГ-31
Мста-С
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