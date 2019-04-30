Южная Корея, США и Япония проведут переговоры по вопросам безопасности на следующей неделе

Пресс-конференция по итогам двусторонних стратегических переговоров между США и Южной Кореей в Сеуле. 18 октбря 2017.

Гонконг. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Высокопоставленные чиновники министерств обороны Южной Кореи, США и Японии проведут десятые ежегодные трехсторонние переговоры по вопросам безопасности в Сеуле на следующей неделе, сообщает "Ренхап".

Хотя детальная повестка предстоящей встречи еще не определена, ожидается, что во время переговоров, назначенных на 9 мая, участники обсудят пути активизации трехстороннего сотрудничества в отношении Северной Кореи и укрепления своих военных связей.