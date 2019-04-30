Южная Корея, США и Япония проведут переговоры по вопросам безопасности на следующей неделе
Пресс-конференция по итогам двусторонних стратегических переговоров между США и Южной Кореей в Сеуле. 18 октбря 2017.
Источник изображения: © AP Photo / Pool/ Lee Jin-man
Гонконг. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Высокопоставленные чиновники министерств обороны Южной Кореи, США и Японии проведут десятые ежегодные трехсторонние переговоры по вопросам безопасности в Сеуле на следующей неделе, сообщает "Ренхап".
Хотя детальная повестка предстоящей встречи еще не определена, ожидается, что во время переговоров, назначенных на 9 мая, участники обсудят пути активизации трехстороннего сотрудничества в отношении Северной Кореи и укрепления своих военных связей.
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