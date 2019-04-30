Около 800 горных стрелков подняты по тревоге в Карачаево-Черкесии на учениях

Им предстоит развернуть командные пункты, окружить и уничтожить подразделения условного противника

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апреля. /ТАСС/. Личный состав боевой тактической группы горной мотострелковой бригады в Карачаево-Черкессии поднят по сигналу тревоги в рамках проверки боеготовности. Об этом сообщил журналистам в понедельник руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Около 800 горных военнослужащих бригады выполнили мероприятия по приведению в высшую степень боеготовности после сигнала учебной тревоги и на технике выдвинулись на горный полигон",- сказал Астафьев.

В назначенном районе им предстоит развернуть командные пункты, окружить и уничтожить подразделения условного противника вместе с приданными экипажами армейской авиации, подразделениями артиллерии, ПВО и разведки.

В мероприятии боевой подготовки задействовано свыше 300 единиц военной техники, уточнил Астафьев.