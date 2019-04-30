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30.04.2019
bmpd.livejournal.com

Новые китайские авианосец проекта 001А и корабль комплексного снабжения Hulunhu проекта 901 в Даляне

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Авианосец Тип 001А и корабль комплексного снабжения "Хулунху" проекта 901 в Даляне

28 апреля 2019 года океанский корабль комплексного снабжения Hulunhu / 呼伦湖 (бортовой номер "965") ВМС НОАК прибыл на судоверфь в Даляне и встал в сухой док рядом с авианосцем Тип 001А.

Hulunhu был построен в Гуанчжоу на верфи Guangzhou Shipyard International Company объединения Guangzhou Shipbuiding Сompany китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding State Corporation (CSSC), где был спущен на воду 15 декабря 2015 года и принят в состав ВМС НОАК в сентябре 2017 года.

Корабль предназначен для пополнения запасов авианосных групп и других видов военных кораблей в открытом море. Является крупнейшим в мире кораблем этого назначения, имея полное водоизмещение 55 тысяч тонн, наибольшую длину 239,5 м и ширину 30,5 м.

Под катом "свежие" фотографии новейшего китайского авианосца Тип 001А от 26 апреля 2019 года.


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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Тип 001А
Проекты
Авианосец
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