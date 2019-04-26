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26.04.2019
Интерфакс-АВН

У Северной Кореи есть не больше 30 ядерных зарядов, считает российский эксперт

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Хвасон-14
Северокорейская МБР "Хвасон-14".
Источник изображения: ЦТАК

По его мнению, в США завышают их возможное количество в угоду политическому заказу

Москва. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Оценки ряда высокопоставленных военных США, распространенные через американские СМИ о том, что арсенал ядерных зарядов КНДР достигает двухсот единиц, совершенно не реальны, считает российский военный эксперт Владимир Евсеев.

"Гипотетически, максимум, чем может располагать Северная Корея - это не больше 30 ядерных зарядов. Но никак не 200. Такие оценки, я считаю, не соответствуют действительности. Это завышенные оценки, и в этом со мной частично соглашались даже некоторые американские эксперты. Ракетно-ядерный потенциал у КНДР есть, но он носит ограниченный характер", - заявил В.Евсеев в четверг в Москве на "круглом столе", посвященном урегулированию корейского кризиса.

По его мнению, "если по плутонию, то гипотетически северокорейцы могут иметь порядка 15 ядерных зарядов, эти заряды могут быть поставлены на ракеты-носители".

"Второй вопрос о том, сколько в КНДР может быть наработано высокообогащенного урана, представляется более сложным. Если оценивать предельно схематично, то, полагаю, можно говорить о том, что у них может быть до 15 зарядов по плутонию, и 10 зарядов по урану", - уточнил В.Евсеев в беседе с "Интерфаксом" по окончании мероприятия.

Ранее в ряде американских СМИ со ссылкой на источники в военных кругах США была распространена версия, что у Северной Кореи есть двести ядерных зарядов.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
КНДР
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
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