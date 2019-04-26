Путин обсудит с лидерами КНР и США свои переговоры с Ким Чен Ыном

Глава КНДР просил проинформировать США о своей позиции

Владивосток. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин намерен в пятницу обсудить с руководством КНР свои переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном, а также откровенно переговорить по этому поводу с руководством США.

"Я, конечно, буду говорить и завтра в Пекине, наверняка, с руководством Китайской Народной Республики. Но также открыто и откровенно мы будем осуждать этот вопрос и сегодняшнюю встречу с американским руководством, здесь нет никаких секретов: позиция России всегда открыта, нет никаких заговоров", - заявил В.Путин журналистам по итогам переговоров с северокорейским лидером в четверг.

"Более того, председатель Ким Чен Ын сам просил проинформировать американскую сторону о своей позиции, о тех вопросах, которые у него возникают в связи с процессами на Корейском полуострове и со всем, что вокруг этого происходит", - добавил В.Путин.