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26.04.2019
Интерфакс-АВН

Путин обсудит с лидерами КНР и США свои переговоры с Ким Чен Ыном

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В.В. Путин. Источник: gurkhan.blogspot.com.

Глава КНДР просил проинформировать США о своей позиции

Владивосток. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин намерен в пятницу обсудить с руководством КНР свои переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном, а также откровенно переговорить по этому поводу с руководством США.

"Я, конечно, буду говорить и завтра в Пекине, наверняка, с руководством Китайской Народной Республики. Но также открыто и откровенно мы будем осуждать этот вопрос и сегодняшнюю встречу с американским руководством, здесь нет никаких секретов: позиция России всегда открыта, нет никаких заговоров", - заявил В.Путин журналистам по итогам переговоров с северокорейским лидером в четверг.

"Более того, председатель Ким Чен Ын сам просил проинформировать американскую сторону о своей позиции, о тех вопросах, которые у него возникают в связи с процессами на Корейском полуострове и со всем, что вокруг этого происходит", - добавил В.Путин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
Россия
США
Персоны
Ким Чен Ын
Путин Владимир
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1 комментарий
№1
26.04.2019 04:42


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