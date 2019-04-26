Альтернативы мирному решению проблемы Корейского полуострова нет, РФ готова продолжать взаимодействие - Путин

Владивосток. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии альтернатив мирному урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова и подтвердил готовность российской стороны продолжать взаимодействие с целью снижения напряженности в регионе.

"Исходим из того, что альтернативы мирному разрешению ядерной и других проблем региона нет и быть не может", - заявил В.Путин в четверг на приеме в честь лидера КНДР Ким Чен Ына.

В.Путин подчеркнул, что Россия готова к продолжению взаимодействия по снижению напряженности на полуострове, укреплению безопасности в Северо-Восточной Азии в целом. "Как гласит корейская мудрость: если соединить силы, можно сдвинуть скалу. Убеждены, что именно в этом залог успеха", - сказал президент РФ.