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26.04.2019
Интерфакс-АВН

Альтернативы мирному решению проблемы Корейского полуострова нет, РФ готова продолжать взаимодействие - Путин

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Пропагандистский плакат с осуждением американских санкций против Северной Кореи. Изображение опубликовано агентством ЦТАК 17 августа 2017 года
Пропагандистский плакат с осуждением американских санкций против Северной Кореи. Изображение опубликовано агентством ЦТАК 17 августа 2017 года.
Источник изображения: KCNA/Reuters

Владивосток. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии альтернатив мирному урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова и подтвердил готовность российской стороны продолжать взаимодействие с целью снижения напряженности в регионе.

"Исходим из того, что альтернативы мирному разрешению ядерной и других проблем региона нет и быть не может", - заявил В.Путин в четверг на приеме в честь лидера КНДР Ким Чен Ына.

В.Путин подчеркнул, что Россия готова к продолжению взаимодействия по снижению напряженности на полуострове, укреплению безопасности в Северо-Восточной Азии в целом. "Как гласит корейская мудрость: если соединить силы, можно сдвинуть скалу. Убеждены, что именно в этом залог успеха", - сказал президент РФ.

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Страны
КНДР
Россия
Персоны
Ким Чен Ын
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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