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26.04.2019
Военно-промышленный курьер

Пентагон намерен снять очередной ремейк "звездых войн"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Соединённые Штаты могут использовать "космические средства", а также расположенные в Европе военные объекты для превентивного удара по России и Китаю.

Об этом заявил на Московской конференции по международной безопасности первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

Российский генерал сравнил стратегию ракетной защиты США с концепцией "звездных войн" бывшего президента Рональда Рейгана (представленная в 1983 году инициатива, целью которой была разработка широкомасштабной системы противоракетной обороны с элементами космического базирования).

"Особую озабоченность вызывают намерения Вашингтона создать космический эшелон с ударными средствами ПРО для поражения баллистических ракет на ранних стадиях их полёта. По сути, возрождается концепция "звездных войн" 80-х годов прошлого столетия", - отметил Познихир.

По его словам, США при желании способны нанести удар по любой стране.

 

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Страны
Китай
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
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