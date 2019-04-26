Серийное производство маркерных патронов для силовых структур планируется начать в 2020 году - ЦНИИТОЧМАШ

Москва. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Компания "ЦНИИТОЧМАШ" завершает корректировку конструкторской документации, связанной с производством маркерных патронов для силовых структур, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе предприятия.

"В настоящее время идет усовершенствование образцов в соответствии с требованиями, предъявленными МВД России. Серийное производство пистолетных маркерных патронов для силовых структур планируется начать в 2020 году", - сказал собеседник агентства.

Маркерный боеприпас - учебно-практический патрон с пулей, содержащей маркирующую рецептуру для штатного оружия - пистолета Ярыгина, наносящий видимую метку при взаимодействии пули с преградой. Патрон предназначен для проведения практических занятий по повышению уровня огневой и тактико-специальной подготовки сотрудников спецподразделений с применением штатного оружия.

В свою очередь начальник научно-производственного отдела предприятия Антон Семеняко сообщил агентству, что "разработанные в АО "ЦНИИТОЧМАШ" пистолетные маркерные патроны позволяют отрабатывать действия в ближнем бою с использованием штатного оружия, оснащенного комплектом технических средств (КТС)".

"Российская разработка требует замены всего двух элементов - ствола и целика. На зарубежных же моделях в таких ситуациях заменяются ствол, затвор с целиком и магазин", - отметил А.Семеняко.

Он также подчеркнул, что благодаря специалистам института, принявшим решение при изготовлении маркерных патронов перейти на штатную люгеровскую гильзу 9х19 мм и другой более доступный, используемый в массовом производстве патронов порох, удалось значительно снизить себестоимость боеприпаса, при этом не нарушив его тактико-технических характеристик.

По данным пресс-службы, поставляемые Новосибирским патронным заводом латунные гильзы в АО "ЦНИИТОЧМАШ" проходят специальную доработку, после чего изготавливается и собирается сам маркерный патрон. Предусмотрено изготовление метящих пуль с красящим составом трех цветов - красным, желтым, синим. Прицельная дальность стрельбы из пистолета оснащенным КТС маркерным патроном составляет восемь метров.