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26.04.2019
Военное обозрение

В Сирии завили о военном поражении США и переходе к экономическому давлению

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Сирийские СМИ сообщают, что Вашингтон, проиграв в Сирии в военном плане, перешёл к привычному варианту экономического давления. Фактически речь идёт о продолжении политики под лозунгом "Асад должен уйти".

Источник изображения: topwar.ru

На сирийских информационных ресурсах, включая "Zaman al-Wasel", сообщается о том, что США начали оказывать давление на соседние с Сирией государства – Иорданию, Ливан и Ирак. Какова тактика и стратегия США в данной ситуации?

Речь идёт о попытке США заставить Ирак отказаться от поставок в САР нефти и нефтепродуктов. Давление оказывается на Иорданию с целью перекрыть поставки бензина и дизтоплива с нефтеперерабатывающих заводов. Давлением на власти Ливана Вашингтон пытается запретить Нацбанку этой страны осуществлять валютные переводы в Сирию.

Статистика

На сегодняшний день основная часть валютных переводов в САР идёт именно через Нацбанк Ливана. Ежемесячно это около 100 млн долларов.

В то же время ежедневно Сирии требуется около 10-11 млн литров бензина и дизтоплива, а также тысячи тонн сжиженного газа. Общая сумма оплаты за такие поставки – около 8 млн долларов.

По задумке США, если Ирак и Иордания перекроют поставки нефтепродуктов в Сирию, а Ливан закроет возможности получения валютных средств, то это приведёт к таким экономическим результатам, от которых "Асад будет вынужден уйти".

Напомним, что накануне в ходе 8-й Международной конференции по безопасности в Москве представители Минобороны РФ призвали США к выводу военного контингента из сирийской зоны Рукбан, где в лагере беженцев разразилась гуманитарная катастрофа.

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Страны
Иордания
Ирак
Ливан
Россия
Сирия
США
Компании
Минoбороны РФ
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