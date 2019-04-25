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25.04.2019
ТАСС

Шойгу отметил важность сотрудничества России и Ирана в нормализации обстановки в Сирии

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Болельщики команды армии Ирана. Архивное фото
Болельщики команды армии Ирана. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Как подчеркнул глава Минобороны РФ, Москва и Тегеран продолжают совместную борьбу с международным терроризмом

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Военное сотрудничество Ирана и России достигло высокого уровня, сотрудничество двух стран играет важную роль в нормализации обстановки на территории Сирии. Об этом заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в среду на переговорах с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Амиром Хатами.

"Сегодня предлагаю обсудить наиболее значимые вопросы военного сотрудничества, которое за последние годы достигло высокого уровня", - сказал Шойгу.

Он отметил, что РФ и Иран продолжают совместную борьбу с международным терроризмом.

"Работа в астанинском формате играет важную роль в установлении режима прекращения боевых действий и нормализации обстановки в Сирии", - сказал Шойгу.

Он также выразил соболезнования всем пострадавшим в результате наводнения, которое привело к серьезному ущербу во многих провинциях Ирана. "Россия направила в Иран гуманитарную помощь", - сказал Шойгу.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Шойгу Сергей
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