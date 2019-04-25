Три ракетных корабля Каспийской флотилии провели учения по уничтожению надводных и воздушных целей

Махачкала. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Ракетные корабли Каспийской флотилии, наносившие в 2015 году удары по позициям боевиков в Сирии, поразили корабли "противника" и отразили нападение подводных "диверсантов" в ходе учений, рассказал командир 106 бригады надводных кораблей Сергей Босков журналистам.

"Сегодня выполнялись задачи по поражению воздушных объектов противника, надводных кораблей противника, тактическая группа выполняла задачу в составе трех кораблей. Также были отыграны учения по противодиверсионной обороне. На первом этапе тактическая группа нанесла ракетный удар по надводным кораблям противника. Также были выполнены противоминные упражнения тральщиками, затем на фоне противодиверсионной обороны кораблей тактическая группа выполняла упражнения по гранатометанию и поражению подводных диверсантов противника", - рассказал он.