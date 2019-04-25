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25.04.2019
ТАСС

Доля гражданской продукции на предприятии "Элара" в Чувашии выросла до 40%

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Цех микроэлектроники НПК «ЭЛАРА»
Цех микроэлектроники НПК «ЭЛАРА».
Источник изображения: http://www.oaoapz.com/

Программа реализуется в рамках диверсификации производства оборонно-промышленного комплекса

ТАСС, 24 апреля. Научно-производственный комплекс (НПК) "Элара" им. Г.А. Ильенко в Чувашии с 2017 года увеличил долю выпуска гражданской продукции с 26% до 40%. Об этом сообщила в среду пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова по итогам визита полпреда на предприятие.

"В 2017 году она [доля гражданской продукции] составила 26%, в 2018 - 34%, а по итогам первого квартала текущего года - уже порядка 40%", - цитирует пресс-служба гендиректора завода Андрея Углова.

По его словам, предприятие реализует программу импортозамещения и выпускает конкурентоспособную продукцию, соответствующую мировым стандартам. Заказчиками являются крупнейшие российские отраслевые компании, в их числе "Российские железные дороги", "Трансмашхолдинг", "Камаз", научно-исследовательский центр "Курчатовский институт".

НПК "Элара" - одно из ведущих приборостроительных предприятий России, входит в концерны "Авионика" и "Радиоэлектронные технологии". Выпускает продукцию специального и гражданского назначения, в том числе спецтехнику для летательных аппаратов военной и гражданской авиации. Пилотажно-навигационными комплексами, системами автоматического и дистанционного управления и другой продукцией предприятия оснащаются самолеты и вертолеты для Минобороны РФ.

С 2017 года предприятие приступило к реализации задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным в части диверсификации производства оборонно-промышленного комплекса.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
КАМАЗ
Курчатовский институт
Минoбороны РФ
МНПК «Авионика»
РЖД
Персоны
Путин Владимир
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