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25.04.2019
РИА Новости

Шойгу настроен на развитие военного сотрудничества с Эр-Риядом

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ВС Саудовской Аравии
ВС Саудовской Аравии.
Источник изображения: russiancouncil.ru

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия настроена на поступательное развитие двустороннего сотрудничества по широкому кругу вопросов в военной и военно-технической сферах с Саудовской Аравией, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с заместителем министра обороны Саудовской Аравии Халед бин Салманом Аль-Саудом в рамках Московской конференции по международной безопасности.

"Настроены на поступательное развитие двустороннего сотрудничества по всему кругу интересующих вопросов в военной и военно-технической сферах", - сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что конструктивному диалогу между двумя военными ведомствами, прежде всего, способствуют доверительные отношения на высшем уровне.

Глава Минобороны отметил, что военное ведомство приветствует участие саудовской делегации в Московской конференции по международной безопасности.

"Данное мероприятие является традиционной площадкой, позволяющей откровенно обменяться мнениями по широкому кругу актуальных тем глобальной и региональной безопасности", - заключил Шойгу.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Саудовская Аравия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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