Шойгу настроен на развитие военного сотрудничества с Эр-Риядом
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия настроена на поступательное развитие двустороннего сотрудничества по широкому кругу вопросов в военной и военно-технической сферах с Саудовской Аравией, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с заместителем министра обороны Саудовской Аравии Халед бин Салманом Аль-Саудом в рамках Московской конференции по международной безопасности.
"Настроены на поступательное развитие двустороннего сотрудничества по всему кругу интересующих вопросов в военной и военно-технической сферах", - сказал Шойгу.
Министр подчеркнул, что конструктивному диалогу между двумя военными ведомствами, прежде всего, способствуют доверительные отношения на высшем уровне.
Глава Минобороны отметил, что военное ведомство приветствует участие саудовской делегации в Московской конференции по международной безопасности.
"Данное мероприятие является традиционной площадкой, позволяющей откровенно обменяться мнениями по широкому кругу актуальных тем глобальной и региональной безопасности", - заключил Шойгу.
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются