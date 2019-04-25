Шойгу настроен на развитие военного сотрудничества с Эр-Риядом

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия настроена на поступательное развитие двустороннего сотрудничества по широкому кругу вопросов в военной и военно-технической сферах с Саудовской Аравией, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с заместителем министра обороны Саудовской Аравии Халед бин Салманом Аль-Саудом в рамках Московской конференции по международной безопасности.

"Настроены на поступательное развитие двустороннего сотрудничества по всему кругу интересующих вопросов в военной и военно-технической сферах", - сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что конструктивному диалогу между двумя военными ведомствами, прежде всего, способствуют доверительные отношения на высшем уровне.

Глава Минобороны отметил, что военное ведомство приветствует участие саудовской делегации в Московской конференции по международной безопасности.

"Данное мероприятие является традиционной площадкой, позволяющей откровенно обменяться мнениями по широкому кругу актуальных тем глобальной и региональной безопасности", - заключил Шойгу.