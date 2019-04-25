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25.04.2019
Военное обозрение

В Японии рассказано о выявленных проблемах F-35A при резкой смене высоты

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Японская служба информации Nikkei публикует материал, в котором рассказывает определённого рода подробности, связанные с катастрофой истребителя F-35 японских ВВС. Речь идёт о боевом самолёте, который несколько дней назад упал в море при выполнении планового полёта. Лётчик не подавал сигнала бедствия, его поиски до сих пор продолжаются.

Источник изображения: topwar.ru

На данный момент известно о том, что собрана лишь малая часть обломков самолёта. И все эти обломки относятся к хвостовой части F-35.

Nikkei, ранее опубликовав данные о том, что F-35 японских ВВС уже около семи раз были вынуждены совершать экстренные посадки, впервые публикует сведения о проблемах с системой подачи кислорода.

Именно эта проблема изначально экспертами называлась в качестве основной причины катастрофы F-35, однако в Японии на этот счёт хранили молчание.

Теперь японская пресса публикует материал, в котором говорится, что и в американских ВВС до сих пор отмечаются случаи нехватки кислорода для лётчика во время пилотирования F-35A. Эта же проблема сразу же обозначила себя и в самолёте японской сборки.

В Японии отмечается, что система подачи кислорода попросту прекращала свою работу, когда самолёт выполнял резкий маневр с изменением высоты. По некоторым данным, перед потерей связи с "вышкой" F-35 сделал вираж по уходу от трёх других истребителей пятого поколения, вместе с которыми он и участвовал в миссии. При этом вираж сопровождался резким снижением. Именно в этот момент и могло произойти отключение системы, которое привело к потере пилотом сознания. Бортовая электроника при этом "молчала", не посылая никаких сигналов о критической потере высоты и возможном столкновении с водной поверхностью. Это притом, что ранее в США было заявлено, что бортовая система управления держит в курсе всех событий, происходящих с F-35, ответственного за полёт на авиабазе. То есть, все данные должны были передаваться "на землю". Но либо ничего подобного не происходило, либо официальные лица в военном ведомстве Японии попросту замалчивают эти сведения.

При всё при этом в японском военном ведомстве заявили, что не откажутся от ранее запланированной закупки у США партии истребителей с производством F-35 по американской лицензии.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
F-35
F-35A
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