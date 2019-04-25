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25.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Генштаб заявил о способности США нанести внезапный ядерный удар с помощью систем ПРО

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Пуск противоракеты SM-3 Block IIA
Пуск противоракеты SM-3 Block IIA.
Источник изображения: US MDA

США за счет создания глобальной системы ПРО получают возможность нанесения внезапного ядерного удара по России, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир.

"Размещение противоракетных средств возле наших границ создает мощный ударный потенциал США для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации", – передает его слова РИА "Новости".

Он добавил, что наращивание возможностей глобальной системы ПРО США осуществляется для нейтрализации стратегических ядерных потенциалов России и Китая.

США, по словам Познихира, стремятся добиться стратегического превосходства за счет превентивного уничтожения ядерных арсеналов противников еще в пусковых установках.

"Стартовавшие после нанесения внезапного удара ракеты планируется перехватить противоракетными комплексами", – сказал он.

Познихир отметил, что развертывание глобальной системы ПРО приведет не только к разрушению стратегической стабильности, однако и к дальнейшей дестабилизации обстановки в различных регионах мира.

Он добавил, что Минобороны также обеспокоено стремлением США возродить программу "Звездных войн" по созданию космического эшелона системы ПРО, которая с орбиты может сбивать межконтинентальные баллистические ракеты на начальном этапе полета.

"Особую озабоченность вызывают намерения Вашингтона создать космический эшелон с ударными средствами ПРО для поражения баллистических ракет на ранних стадиях их полета. По сути, возрождается концепция "звездных войн" 80-х годов прошлого столетия", – сказал он.

По его мнению, Вашингтон может использовать космические средства ПРО для нанесения ударов по объектам России и Китая и любой другой страны мира.

В то же время, говоря о глобальной системе ПРО, Познихир заметил, что государства, которые размещают у себя на территории американские системы ПРО, станут первоочередными объектами поражения. Также, заметил он, есть угрозы длительного радиоактивного загрязнения территории.

"При этом могут пострадать государства, не участвующие в реализации противоракетных планов Пентагона", – констатировал Познихир.

Создание Вашингтоном для ракет "Томагавк" ядерных боевых частей малой мощности он назвал раскручиванием новой гонки вооружений.

"Возможность применения таких ядерных боезарядов Пентагоном стимулирует стремление других стран к обладанию аналогичным оружием. В итоге происходит раскручивание новой гонки ядерных вооружений", – сказал Познихир.

Он указал, что эти ракеты загружаются "контейнерным способом" в пусковые установки Мk-41, куда можно также загружать противоракеты Standard III. Это, заметил он, "принципиально исключает возможность контроля варианта их боевого оснащения с помощью технических средств контроля".

"Уже сейчас американские корабли ПРО регулярно заходят в акватории Балтийского и Черного морей, несут боевую службу в Японском и Южно-Китайском морях. При этом, в зависимости от варианта оснащения, на каждом корабле ПРО может находиться от 30 до 80 крылатых ракет", – добавил Познихир.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что система ПРО США нацелена не на купирование угроз, а на обеспечение глобального превосходства.


Сергей Гурьянов

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