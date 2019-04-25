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25.04.2019
РИА Новости

В Генштабе рассказали о ракетах на кораблях системы ПРО США у границ России

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Ракетный эсминец США "Дональд Кук"
Ракетный эсминец США "Дональд Кук".
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Американские корабли системы ПРО, способные нести крылатые ракеты, регулярно подходят к границам России, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир на Московской конференции по международной безопасности.

"Уже сейчас американские корабли ПРО регулярно заходят в акватории Балтийского и Черного морей, несут боевую службу в Японском и Южно-Китайском морях. При этом, в зависимости от варианта оснащения, на каждом корабле ПРО может находиться от 30 до 80 крылатых ракет", - заявил Познихир.
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Япония
Компании
Минoбороны РФ
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2 комментария
№1
25.04.2019 15:12
Цитата, q
"Уже сейчас американские корабли ПРО
называть вещи своими именами перестали..........это корабли УРО и даже если в них стоит десяток противоракет-они не перестали быть ими..........
0
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№2
25.04.2019 20:23
Цитата, q
При этом, в зависимости от варианта оснащения, на каждом корабле ПРО может находиться от 30 до 80 крылатых ракет", - заявил Познихир.
Это Познихир немного преувеличил. 30–40 противоракет ещё могут засунуть, если большинство крылатых ракет или зенитных ракет выгрузят. На практике они планировали загружать по 4 противоракеты на эсминцы и по 10 на крейсера, поскольку количество боеготовых противоракет тоже ограничено.
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