В Генштабе рассказали о ракетах на кораблях системы ПРО США у границ России
Общеотраслевая информация, Ракетные комплексы и артиллерия, Флот, ПРО и ПВО, Глобальная безопасность:
Ракетный эсминец США "Дональд Кук".
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Американские корабли системы ПРО, способные нести крылатые ракеты, регулярно подходят к границам России, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир на Московской конференции по международной безопасности.
"Уже сейчас американские корабли ПРО регулярно заходят в акватории Балтийского и Черного морей, несут боевую службу в Японском и Южно-Китайском морях. При этом, в зависимости от варианта оснащения, на каждом корабле ПРО может находиться от 30 до 80 крылатых ракет", - заявил Познихир.
Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Компании
Похожие новости
2 комментария
№1
1188
25.04.2019 15:12
Цитата, q
"Уже сейчас американские корабли ПРОназывать вещи своими именами перестали..........это корабли УРО и даже если в них стоит десяток противоракет-они не перестали быть ими..........
0
Сообщить
№2
Геннадий Гущин
25.04.2019 20:23
Цитата, q
При этом, в зависимости от варианта оснащения, на каждом корабле ПРО может находиться от 30 до 80 крылатых ракет", - заявил Познихир.Это Познихир немного преувеличил. 30–40 противоракет ещё могут засунуть, если большинство крылатых ракет или зенитных ракет выгрузят. На практике они планировали загружать по 4 противоракеты на эсминцы и по 10 на крейсера, поскольку количество боеготовых противоракет тоже ограничено.
0
Сообщить