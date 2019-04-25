В Генштабе рассказали о ракетах на кораблях системы ПРО США у границ России

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Американские корабли системы ПРО, способные нести крылатые ракеты, регулярно подходят к границам России, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир на Московской конференции по международной безопасности.

"Уже сейчас американские корабли ПРО регулярно заходят в акватории Балтийского и Черного морей, несут боевую службу в Японском и Южно-Китайском морях. При этом, в зависимости от варианта оснащения, на каждом корабле ПРО может находиться от 30 до 80 крылатых ракет", - заявил Познихир.