Министр обороны РФ поблагодарил своего коллегу из Лаоса за передачу в дар Российской армии 30 танков Т-34

Юнармейцы на встрече танков Т-34 в Наро-Фоминске, переданных из Лаоса, январь 2019 года.

ЦАМТО, 24 апреля. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отметил ощутимый практический результат работы военных ведомств России и Лаоса и поблагодарил главу Минобороны страны Тянсамона Тяннялата за передачу в дар 30 танков Т-34.

"За последние четыре года наши встречи на полях конференции стали доброй традицией и приносят ощутимый практический результат", – сказал Сергей Шойгу на встрече, которая прошла "на полях" Московской международной конференции по безопасности.

"Особые слова благодарности выражаем лаосской стороне за передачу в дар Минобороны России тридцати исправных танков Т-34. Эшелон с легендарными танками Победы с триумфом проследовал по всей России – от Владивостока до Москвы", – продолжил глава российского военного ведомства.

Он подчеркнул, что Россия дорожит дружбой с Лаосом, назвав эту страну давним и надежным партнером РФ в Юго-Восточной Азии.

Руководитель Минобороны России сообщил, что в следующем году две страны будут отмечать 60-летие установления дипломатических отношений.

В свою очередь, Тянсамон Тяннялат поблагодарил Сергея Шойгу за приглашение принять участие в конференции и возможность проведения двусторонней встречи.

"Я и члены делегации высоко ценим эту встречу. Мы рады встретиться с вами как с союзником и надежным другом Лаоса", – подчеркнул он.

В середине марта российские военные завершили разминирование в провинции Боликхамсай в Лаосе, обезвредив за время операции более 340 взрывоопасных предметов, оставшихся после американских бомбардировок 1964-1973 годов.

В октябре прошлого года по решению президента РФ Владимира Путина в Лаос для оказания содействия в разминировании был направлен отряд Международного противоминного центра ВС РФ в количестве 36 человек.

Также в Лаосе был открыт филиал Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ, где обучаются военнослужащие армии Лаоса, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.