Генштаб ВС России: США строят ПРО для возможности нанесения ядерного удара по России

Генерал-лейтенант Виктор Познихир добавил, что Вашингтон также стремится за счет развития глобальной системы ПРО получить возможность нанесения безответного удара по любой неугодной ему стране

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты размещают комплексы противоракетной обороны (ПРО) у границ РФ с целью получить возможность нанесения по российской территории внезапного ядерного удара. Об этом заявил в среду первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

"Размещение противоракетных средств возле наших границ создает мощный ударный потенциал США для возможного нанесения внезапного [атакуемая сторона не сможет ударить в ответ] ракетно-ядерного удара по Российской Федерации", - сказал генерал, выступая на на VIII Московской конференции по международной безопасности.

Познихир добавил, что США также стремятся за счет развития глобальной системы ПРО получить возможность нанесения такого безответного удара "по любой неугодной им стране".

Ранее в своем докладе генерал пояснил, что США разрабатывают концепцию "достартового" уничтожения межконтинентальных баллистических ракет России, Китая и любой страны, то есть они должны быть поражены в своих шахтах до того, как будут запущены. Ракеты, которые смогут стартовать, будут уничтожаться комплексами ПРО.

Познихир предупредил государства, на территории которых уже размещаются или будут размещены элементы американской ПРО, что объекты этой системы станут первоочередными для уничтожения. С другой стороны, отметил представитель Генштаба, применение ПРО по ракетам с ядерными боеголовками связано с угрозами длительного радиоактивного загрязнения территории. "При этом могут пострадать государства, не участвующие в реализации противоракетных планов Пентагона", - пояснил он.

Меры против ПРО США

Россия приняла адекватные меры против глобальной противоракетной обороны США, создав ракетные комплексы с повышенными возможностями преодоления этой системы - комплексы "Сармат" и "Авангард".

По словам генерала, в условиях масштабного развертывания возле границ России оборонительных и ударных вооружений приходится принимать "адекватные ответные меры". Он напомнил, что такие меры изложены президентом РФ Владимиром Путиным в посланиях Федеральному Собранию.

"К ним, в первую очередь, относится оснащение стратегических наступательных сил перспективными ракетными комплексами с повышенными возможностями по преодолению системы ПРО, такими как "Авангард" и "Сармат", - сообщил Познихир.

Генерал напомнил слова главы российского государства о том, что Россия не заинтересована в гонке стратегических вооружений "и призывает США вернуться за стол переговоров для конструктивного диалога по проблематике ПРО и поиска взаимоприемлемых решений".

Ракеты РФ и Китая

Соединенные Штаты разработали концепцию достартового перехвата и планируют уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты России, Китая и других стран, пока они еще находятся в пусковых установках, добавил Познихир.

По его словам, США планируют создать космический эшелон с ударными средствами ПРО для поражения баллистических ракет на ранних стадиях их полета, по сути возродив концепцию "звездных войн". При этом, отметил генерал, не исключается возможность использования этих средств для нанесения превентивного удара по объектам России и Китая и любой другой страны.

"Анализ вероятных действий США показывает, что американцы намерены добиться стратегического превосходства за счет реализации так называемого достартового перехвата, когда подавляющее количество баллистических ракет должно быть уничтожено еще в пусковых установках", - сказал Познихир.

Оставшиеся ракеты, добавил генерал, которые смогут стартовать после этого внезапного удара, будут перехватываться комплексами ПРО. Познихир напомнил, что США активно развивают сегмент ПРО в Европе, в частности, в Польше, создается позиция противоракетного комплекса наземного базирования Aegis Ashore, другой такой комплекс уже несет боевое дежурство в Румынии. Вашингтон также наращивает азиатско-тихоокеанский сегмент вмсте с Японией, Южной Кореей и Австралией, добавил генерал.

Эсминцы США в Черном море

Каждый эсминец США в акватории Черного моря может нести на борту от 30 до 80 крылатых ракет Tomahawk, сообщил Познихир.

Генерал-лейтенант отметил, что кроме наземной ПРО Вашингтоном активно развивается морская составляющая этой системы. При этом используются универсальные пусковые установки Мк-41, которые позволяют применять не только противоракеты, но и крылатые ракеты большой дальности Tomahawk, для которых разрабатываются новые ядерные боевые части.

"Уже сейчас американские корабли ПРО [эсминцы типа Arleigh Burke, оснащенные системой Aegis] регулярно заходят в акватории Балтийского и Черного морей, несут боевую службу в Японском и Южно-Китайском морях. При этом в зависимости от варианта оснащения на каждом корабле ПРО может находиться от 30 до 80 крылатых ракет", - сказал Познихир.

Он добавил, что заявления американской стороны о создании ядерных боезарядов малой мощности для ракет Tomahawk и возможность их применения "стимулирует стремление других стран к обладанию аналогичным оружием". "В итоге происходит раскручивание новой гонки вооружений, в том числе ядерных. При этом США блокируют принятие любых инициатив по ее предотвращению, а также неразмещению оружия в космосе", - добавил Познихир.

VIII Московская конференция по международной безопасности проходит 23-25 апреля. В повестке - наиболее значимые проблемы, возникающие при формировании взглядов на международную безопасность. Пройдет обмен мнениями по вопросам современных военных опасностей и угроз, включая совершенствование системы контроля над вооружениями; участники также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке. Ожидается участие министров обороны не менее чем из 35 государств и свыше тысячи экспертов из более ста стран.