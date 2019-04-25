Войти
25.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Российский адмирал рассказал об ответе ВМФ на "сто тысяч тонн дипломатии" США

649
0
+3
ВМС США
ВМС США.
Источник изображения: www.belvpo.com

Авианосцы США в Средиземном море не смогут принудить Россию к изменению внешнеполитической повестки, так как они находятся под контролем атомных подводных лодок ВМФ России, заявил в среду экс-командующий Северным флотом (1999-2001) адмирал Вячеслав Попов.

"Авианосцы без нашего сопровождения практически не ходят в тех районах, где есть потенциальная угроза России. Как они там появляются, так появляются там и наши силы, прежде всего, подводные лодки атомные с соответствующим оружием", – передает его слова РИА "Новости".

Он признал, что очень большой и серьезной мощью является любой авианосец, однако российский ВМФ имеет все необходимые средства для контроля подобных американских кораблей.

Попов подверг критике позицию посла США, отметив, что ВМФ не ведет никакой дестабилизирующей деятельности, а только способствует повышению безопасности в регионах, где появляются его корабли. Главной задачей российского флота он назвал обеспечение "безопасности своей страны на дальних подступах".

Ранее посол США Джон Хантсман пригрозил Москве авианосцами в Средиземном море, заявив, что каждый авианосец представляет собой "сто тысяч тонн международной дипломатии".

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, чем Россия ответит на "сто тысяч тонн дипломатии" США.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
Авианосец
СФ
Похожие новости
03.12.2018
National Interest назвал "самые смертоносные" российские боевые корабли
31.10.2017
Американская атомная подлодка укрылась в норвежском порту (TV 2 Norge, Норвегия)
13.01.2017
В Пентагоне насчитали 154 боевых вылета с "Адмирала Кузнецова"
31.10.2012
От «Москвы» и «Ленинграда» до «Кузнецова»
28.04.2010
Северный ледовитый ТВД
19.09.2007
Откуда имя на броне. "Известия" выяснили, как придумывают названия для нового оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.04 22:14
  • 29
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 25.04 22:07
  • 8
В Узбекистане запрещена раздача георгиевских лент к 9 Мая
  • 25.04 21:39
  • 2
В АО "Камов" разработали проект синхрокоптера, который сможет разгоняться до 420 км/ч
  • 25.04 21:20
  • 234
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 25.04 21:05
  • 8
Перспективный авианосец должен нести сбалансированное авиакрыло - Крыловский центр
  • 25.04 20:55
  • 4
Роскосмос рассчитывает, что самолет Ил-96-500Т создадут в заявленные сроки
  • 25.04 20:41
  • 1
МиГ-31 в 2017 году был по ошибке сбит ракетой Р-33 с другого истребителя
  • 25.04 20:38
  • 1
Если Су-57 "не соответствует" 5 поколению, проверим на соответствие индийские лекарства
  • 25.04 20:33
  • 3
Киев вышел из договора о неразглашении секретов советских изобретений
  • 25.04 20:31
  • 1
Киев обвинил Москву в "паспортной" оккупации Донбасса
  • 25.04 20:23
  • 2
В Генштабе рассказали о ракетах на кораблях системы ПРО США у границ России
  • 25.04 20:22
  • 4
В США рассказали о проблемах "Арматы"
  • 25.04 20:18
  • 30
Проблемы российской ПВО окружают молчанием
  • 25.04 20:11
  • 7
Последний рубеж обороны: на что способен комплекс С-350 "Витязь"
  • 25.04 20:05
  • 1
"Надежных антиторпед ни у кого не было"