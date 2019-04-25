U. S. Navy (США): посол США в России и командующий ВМС США в Европе наблюдают за операциями двух авианосных ударных групп в Средиземном море

Комментируя проведение учений НАТО в Средиземном море, побывавший на них посол США в России Джон Хантсман с присущей для американских дипломатов беззастенчивостью заявил, что эти учения призваны продемонстрировать России, что, «если она действительно хочет улучшить отношения с США, она должна прекратить дестабилизирующую деятельность во всем мире».

Средиземное море - Посол США в России Джон Хантсман (Jon M. Huntsman) и командующий ВМС США в Европе и Африке и Объединенного командования НАТО в Неаполе адмирал ВМС США Джеймс Фогго (James G. Foggo) наблюдали за операциями двух авианосных ударных групп с палубы авианосца "Авраам Линкольн" класса "Нимитц" в Средиземном море.

Авианосные ударные группы "Авраам Линкольн" и "Джон Стеннис" начали операции в Средиземном море 23 апреля. Они завершат военные учения, отработав несколько сценариев с участием двух авиационных подразделений и надводных кораблей совместно с ключевыми союзниками и партнерами на европейском театре.

"В эпоху соперничества крупных держав, в особенности на море, всего одна авианосная ударная группа обеспечивает огромную оперативную гибкость и маневренность, - сказал Фогго. - Две авианосные группы, действующие вместе, при одновременной интеграции и повышении функциональной совместимости с нашими чрезвычайно умелыми союзниками и партнерами по НАТО, обеспечивают беспрецедентный уровень сдерживания односторонней агрессии и совокупного поражающего действия. Также это не должно оставить никаких сомнений в приверженности нашей страны обеспечению безопасности и стабильности в регионе".

В общей сложности в состав двух авианосных ударных групп вошли 130 самолетов, 10 кораблей и 9 тысяч моряков и морских пехотинцев.

Это первый случай, когда сразу два американских авианосца одновременно проводят операции в Средиземном море с тех пор, как в 2016 году в этот регион были переброшены авианосцы "Дуайт Эйзенхауэр" и "Гарри Трумэн".

"Каждый из авианосцев, действующих в Средиземном море в настоящий момент, представляет собой 100 тысяч тонн международной дипломатии, - заявил Хантсман. - Дипломатические коммуникации и диалог в сочетании с той мощной защитой, которую обеспечивают эти корабли, призваны продемонстрировать России, что, если она действительно хочет улучшить отношения с США, она должна прекратить дестабилизирующую деятельность во всем мире". Авианосные ударные группы продолжат работать с региональным союзниками и партнерами в море, создавая возможности для интеграции и повышая уровень коллективной подготовленности и оперативной совместимости. Испанский фрегат "Мендес Нуньес" типа "Альваро де Базан" интегрирован с авианосцем "Авраам Линкольн" и выполняет функцию сопровождения "Линкольна" по всему миру, что служит доказательством готовности США выполнять обязательства перед альянсом НАТО.

""Мендес Нуньес", идущий рядом с авианосцем "Авраам", - это то, на что необходимо обратить внимание, - сказал Фогго. - Наша оперативная совместимость с испанцами впечатляет".

Во время своего развертывания авианосец "Джон Стеннис" работает вместе с союзниками и партнерами, в том числе с силами французской авианосной ударной группы "Шарль де Голль", находящейся в Красном море.

Авианосная ударная группа "Шарль де Голль" в составе авианосца ВМС Франции "Шарль де Голль", эсминца FS Forbin класса F70AA и корвета ВМС Дании "Нильс Юэль" класса "Ивер Хуитфельд" вместе с авианосцем "Джон Стеннис" провели авиационные учения, учебные стрельбы и реализовали программу по обмену офицерами связи.

Находясь на европейском театре, авианосные ударные группы "Авраам Линкольн" и "Джон Стеннис" продолжат взаимодействовать с союзниками и партнерами НАТО с целью повышения уровня оперативной совместимости и обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

Авианосец ВМС США "Джон Стеннис" вышел с военно-морской базы Китсап 15 октября 2018 года, а "Авраам Линкольн" вышел c военно-морской базы в Норфолке 1 апреля 2019 года.

В скором времени авианосцы отправятся каждый в свой порт: "Стеннис" пойдет в Норфолк, а "Линкольн" - в Сан-Диего.

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