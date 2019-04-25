Франция увеличила объем экспортных контрактов, заключенных в 2018 году по сравнению с 2017 годом

ЦАМТО, 24 апреля. Согласно предварительной оценке, стоимость заключенных Францией в 2018 году контрактов на поставку вооружений составила 9,1-9,2 млрд. евро, что более чем на 30% превышает показатель 2017 года (6,9 млрд. евро), заявила министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Уточненные данные об экспорте и экспортных контрактах будут представлены в ежегодном докладе, который вскоре будет передан на рассмотрение парламента Франции.

Тем не менее, по информации французской газеты La Tribune, ряд экспертов не согласились с этим заявлением, поскольку, как минимум, два крупных контракта, подписанные в 2018 году и учтенные Министерством вооруженных сил, в прошлом году так и не вступили в силу.

К ним относятся подписанный с Бельгией контракт на поставку 60 бронемашин EBRC "Ягуар" и 382 легких ББМ VBMR "Гриффон" производства Nexter в рамках проекта "Средства механизации" (Motorized Capability) на сумму 1,6 млрд. евро и продажа 23 вертолетов NH-90 ВС Испании на общую сумму 1,5 млрд. евро (французская доля контракта оценивается в 550 млн. евро). Таким образом, общая стоимость этих заказов составляет более 2 млрд. евро. Для вступления в силу контракта в рамках проекта Motorized Capability французский парламент еще должен ратифицировать соглашение между Францией и Бельгия о сотрудничестве в области обеспечения мобильности Сухопутных войск. Контракт на поставку NH-90 вступил в силу несколько недель назад в 2019 году.

Министерство вооруженных сил считает, что заказы Бельгии и Испании должны быть учтены в итогах по 2018 году, умалчивая при этом, что в вышеназванную сумму также вошел контракт на поставку 12 истребителей "Рафаль" ВВС Катара (1,1 млрд. евро), который был подписан в декабре 2017 года и вступил в силу в марте 2018 года.

Причиной заявлений министра обороны, возможно, является тот факт, что администрация Эммануэля Макрона, пришедшая к власти в 2017 году, вновь так и не смогла даже приблизиться к показателям 2015-2016 гг. Напомним, что в 2015 и 2016 гг. Франция добилась рекордных показателей по портфелю заказов на продажу вооружений, соответственно 16,9 млрд. евро и 13,9 млрд. евро.

В числе подписанных в 2018 году соглашений: три крупных контракта Airbus Helicopters (Катар, Венгрия и Испания). Тем не менее, только контракт на поставку 28 NH-90 и 16 H-125 Катару вступил в силу в 2018 году. Общая сумма этого заказа составляет более 3 млрд. евро, из которых Airbus получит около 1,5 млрд. евро. Стоимость 16 многоцелевых вертолетов H-225M для ВС Венгрии оценивается в 500 млн. евро. В прошлом году вступил в силу заключенный с Dassault Aviation контракт на поставку 12 истребителей "Рафаль" ВВС Катара (1,1 млрд. евро). Компания Arquus (ранее Renault Trucks Defense) заключила контракт стоимостью 270 млн. евро на поставку 300 бронированных машин "Шерпа" Кувейту. Компании Naval Group в 2018 году наконец-то удалось подписать контракт на поставку четырех патрульных кораблей ВМС Аргентины (около 300 млн. евро), который вступил в силу 14 февраля 2019 года.

После снижения объемов контрактов на экспорт ВиВТ, заключенных в 2017 и 2018 гг., для Франции неплохо начался 2019 год. Так, уже в начале года Naval Group получила крупный заказ от Бельгии (12 минных тральщиков для ВМС Бельгии и Нидерландов на сумму около 2 млрд. евро). Naval Group также подписала контракт с Австралией на проектирование подводных лодок стоимостью 1,35 млрд. евро, разделенный на три транша (361 млн. евро в 2019 году).