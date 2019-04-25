Герасимов заявил, что Россия пока не будет проводить масштабные военные учения в Арктике
Подразделение Росгвардии в ходе учений в Арктике.
Источник изображения: © Пресс-служба Росгвардии
Глава Генштаба ВС РФ отметил, что пока в регионе нет существенных угроз
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Россия в ближайшее время не планирует проводить масштабные учения в Арктике, поскольку в регионе пока нет существенных угроз. Об этом заявил в среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время VIII Московской конференции по международной безопасности.
"В Арктике пока нет существенных угроз, которые бы требовали принятия экстренных мер военного реагирования. Исходя из этого, мы не проводили и в ближайшее время не планируем проведения здесь масштабных учений", - сказал Герасимов.
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