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25.04.2019
ТАСС

Герасимов заявил, что Россия пока не будет проводить масштабные военные учения в Арктике

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Подразделение Росгвардии в ходе учений в Арктике
Подразделение Росгвардии в ходе учений в Арктике.
Источник изображения: © Пресс-служба Росгвардии

Глава Генштаба ВС РФ отметил, что пока в регионе нет существенных угроз

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Россия в ближайшее время не планирует проводить масштабные учения в Арктике, поскольку в регионе пока нет существенных угроз. Об этом заявил в среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время VIII Московской конференции по международной безопасности.

"В Арктике пока нет существенных угроз, которые бы требовали принятия экстренных мер военного реагирования. Исходя из этого, мы не проводили и в ближайшее время не планируем проведения здесь масштабных учений", - сказал Герасимов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
Арктика
Военные учения
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1 комментарий
№1
25.04.2019 13:09
А зря! Может вторую звезду Героя России получил бы? А то Росгвардия инициативу заберет!
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