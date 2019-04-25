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25.04.2019
ТАСС

Более 1 тыс. т грузов перевезли экипажи Ми-26 ВВО в ходе дежурства в Арктике

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Вертолет Ми-26
Вертолет Ми-26.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Гарнизоны ВВО дислоцированы в Анадыре, на острове Врангеля и на мысе Шмидта

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Экипажи вертолетов Ми-26 и Ми-8АМТШ соединения армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, продолжают дежурство в арктической зоне ответственности округа. Об этом сообщила пресс-служба ВВО.

"С начала года в ходе несения дежурства военные летчики доставили более 1 тыс. т грузов различного назначения в отдаленные гарнизоны ВВО, дислоцированные в Анадыре, на острове Врангеля и мысе Шмидта", - говорится в сообщении.

Кроме того, были осуществлены мероприятия, по ротации военнослужащих, несущих боевое дежурство в арктической зоне ответственности округа.

Маршруты перелетов проходят через ряд крупных горных перевалов со сложными климатическими условиями, в частности низкими температурами и сильным ветром, что требует от летного состава наивысшего мастерства и опыта, с поставленными задачами экипажи успешно справляются.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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