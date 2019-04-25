Путин: в центре внимания Московской конференции по безопасности Сирия, Ирак, ситуация на Ближнем Востоке и Африке

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что участники международной конференции по безопасности, открывшейся в Москве, обсудят такие темы, как нормализация жизни в Сирии и в Ираке, перспективы развития ситуации в Африке и на Ближнем Востоке.

"В этом году в центре вашего внимания целый ряд актуальных тем, в числе которых - содействие в восстановлении и нормализации жизни в Сирии и Ираке после разгрома террористических группировок, перспективы развития ситуации в Африке и на Ближнем Востоке", - говорится в телеграмме президента участникам конференции, размещенной на сайте Кремля.

"Убежден, что нынешняя конференция пройдет в конструктивном ключе, послужит весомым вкладом консолидации усилий в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в урегулировании региональных конфликтов и обеспечении глобальной безопасности, в осуществлении востребованных миротворческих миссий", - отметил В.Путин.

Президент добавил, что высокий интерес к форуму убедительно свидетельствует о том, что он прочно вошёл в число авторитетных и признанных международных дискуссионных площадок в области безопасности.