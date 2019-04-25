Командующий Балтийским флотом принял участие в торжественной закладке больших десантных кораблей на ПСЗ "Янтарь"

Большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 на АО "ПСЗ "Янтарь" за день до перехода в Балтийск. Калининград, 16.06.2016.

ЦАМТО, 24 апреля. В Калининграде, на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь" 23 апреля прошла торжественная церемония закладки двух больших десантных кораблей (БДК) проекта 11711 получивших названия "Владимир Андреев" и "Василий Трушин".

В торжественных мероприятиях, которые состоялись в одном из эллингов судостроительного предприятия приняли участие заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин, командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, работники завода, представители ВМФ РФ, Объединенной судостроительной корпорации, духовенства и органов власти Калининградской области.

Вице-адмирал Игорь Мухаметшин и адмирал Александр Носатов под звуки военного оркестра прикрепили закладные таблички на секции будущих кораблей.

Десантные корабли проекта 11711 предназначены для высадки десанта, перевозки техники и оборудования. На них могут поместиться 13 основных танков, 36 БТР или БМП, либо 300 военнослужащих десанта. В состав вооружения входят шестиствольные автоматические пушки калибра 30 мм. Длина корабля – 120 м, ширина – 16,5 м. Головной корабль "Иван Грен" вошел в состав ВМФ РФ в июне 2018 года, сообщает пресс-служба Западного военного округа.