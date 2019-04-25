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25.04.2019
ТАСС

Военнослужащие ВВС и ПВО сдали экзамен в ходе проверки в Центральном военном округе

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Процесс пополнения боезапаса комплексов С-300 и С-400 занимает слишком много времени. Фото с сайта www.mil.ru
Процесс пополнения боезапаса комплексов С-300 и С-400 занимает слишком много времени. Фото с сайта www.mil.ru.

Всего в мероприятии принимали участие примерно 5 тыс. военнослужащих

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа (ЦВО) сдали зачеты на земле и в воздухе в ходе проведения контрольной проверки за зимний период обучения. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в среду.

"Расчеты и экипажи соединений и воинских частей ВВС и ПВО выполнили контрольные стрельбы из зенитных ракетных систем С-300 "Фаворит" на полигоне Астраханской области, летчики отработали пуски управляемых и не управляемых ракет, бомбометание в Курганской области, а также на горном полигоне в Киргизии. Кроме того, военнослужащие выполняли нормативы по предметам боевой подготовки, в вождении колесной техники, а также упражнения контрольных стрельб из штатного стрелкового оружия. Были задействованы около 5 тыс. военнослужащих", - говорится в сообщении.

Учения проводились в рамках контрольной проверки, которая проходит под общим руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

Соединения и воинские части объединения ВВС и ПВО дислоцированы в 29 субъектах Российской Федерации, а также на территории Республик Таджикистан, Киргизии и Казахстан. На вооружении стоят самолеты истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолеты армейской авиации.

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